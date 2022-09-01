唐山打人事件後　河北2個多月共拘捕2.76萬名疑犯

河北唐山今年6月10日凌晨發生惡霸於飯館暴打女子事件，震驚中外也重創當地形象。河北省公安廳隨後部署夏季治安打擊整治「百日行動」。

河北省公安廳今日（1日）宣布，「百日行動」以來，全省公安機關共破獲2.7萬宗刑事案件，抓獲各類違法疑犯2.76萬人，「在全省範圍內迅速形成高壓震懾態勢」。



河北省公安廳微信公眾號1日發布消息稱，在公安部部署開展夏季治安打擊整治「百日行動」以來，河北省公安廳高度重視，組織指揮全省公安機關全警動員、全力以赴，堅持「甚麼犯罪突出就重點打擊甚麼犯罪，哪裏治安混亂就重點整治哪裏」，全面落實打、防、管、治各項措施。

省公安廳表示，按照公安部統一部署，公安廳組織對人民群眾反映強烈、社會影響惡劣的黑惡痞、盜搶騙案件發起集群戰役，共打掉838個犯罪團夥，拘捕涉案人員1.6萬人，收繳3.67公斤毒品，查凍結逾人民幣8.76億元涉案資金。

唐山燒烤店疑似因搭訕未果，多男圍毆女事主。（微博）

不過，對於河北省公安局宣傳的工作成果，有網民嘲諷：「看來成績巨大，那以前都在幹什麼呢？真是可笑！」、「成績斐然，但從公布的數據看，社會治安已經惡化到何等程度，揪心！」

此外，河北省公安廳還開展夏季「靖街」巡邏防控專項行動，「為群眾『守夜』、為平安『站崗』」。這段期間，河北省各地公安巡特警部門出動警力233.4萬人次，發動群防群治力量180.5萬人次，拘捕3716名現行違法疑犯，組織區域性臨查臨檢行動7385次。