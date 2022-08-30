隱瞞行程不配合三代不得考公職引議　河北承德同日撤銷政策兼致歉

河北承德今（30）日通告獎懲措施，舉報他人有發熱咳嗽的獎500元人民幣；故意隱瞞行程拒不配合流調者，三代以內旁系親屬不得報考公務員和事業單位，相關措施引發爭議後，同日被撤銷。



承德高新區黨工委、承德高新區管委會今日發文表示，承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室未經研究審核，擅自發布相關涉疫政策，法律政策依據不足，予以撤銷。對此造成的影響向社會公開致歉。此次事件正在調查核實，將依紀依規嚴肅處理。

事情的由來是河北承德高新區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室30日通告，當前全區疫情防控形勢複雜嚴峻，為進一步管控疫情傳播管道，降低傳播風險，保障人民群眾生命健康和財產安全，確保社會大局平安穩定，特面向社會公開徵集疫情防控線索。

其中，對不配合流調的涉疫人員不僅列入高新區個人失信記錄黑名單，三代以內旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務員及事業單位等有。不少內地網友網民批評官方是搞「株連九族」。

《環球時報》特約評論員胡錫進表示，出現疫情的地區把工作做好了，就是對全國動態清零路線的支持，推出不當措施，引發群眾的激烈反對，則是對全國抗疫工作的拖累甚至抹黑。切不可把當地政府與老百姓搞對立起來，政府推行的防控措施一定要得到屬地百姓的基本理解和支持。各地應該有能力一邊嚴防疫情擴散，一邊保持基本經濟社會秩序。

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