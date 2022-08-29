唐山打人｜河北紀委監委嚴查保護傘　15人被查涉濫用職權徇私枉法

今年6月10日，河北唐山市發生打人事件，有男食客酒後搭訕遭拒後，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。

近日，河北省廊坊市廣陽區人民檢察院依法提起公訴，涉案9人當中，有7人被起訴。河北省紀委監委亦就唐山打人事件，對15名相關人員立案調查，其中8人被留置。



今日（29日），河北省紀委監委發布《關於嚴肅查處陳某誌等涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題的通報》，提到河北省紀檢監察機關嚴肅查處了陳某志等涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題。

通報提到，河北省紀委監委組織協調唐山、廊坊、衡水等地紀委監委，對15名相關人員立案審查調查，其中對8名公職人員採取留置措施，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。

8名被留置的公職人員，分別是唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌，長虹道警務站副站長韓志勇，機場路派出所民警陳志偉，光明里派出所原所長范立峰，光明里派出所副所長王洪偉，喬屯派出所副所長王志鵬，唐山市公安局交警支隊四級警長安迪。

5人今年6月被查

《北京青年報》旗下政知見報道，上述8人當中，有5人是在今年6月被查。6月21日，河北省紀委監委曾發布《唐山市公安局路北分局局長馬愛軍等人接受審查調查》，通報顯示共有5人被查，分別是馬愛軍、胡斌、韓志勇、陳志偉和范立峰。

據悉，馬愛軍最後一次露面是在今年4月27日。當日上午，路北區召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會，馬愛軍出席會議並講話。

公開資料顯示，馬愛軍歷任樂亭縣公安局古河派出所副所長、汀流河派出所所長兼指導員、交警大隊大隊長兼教導員、副局長兼交警大隊大隊長等。2008年7月，他履新唐山市豐潤區公安分局政委，後任唐山市豐潤區公安分局局長、唐山市公安局交警支隊支隊長等。

2018年7月，馬愛軍擔任唐山市公安局黨委委員、路北分局局長，路北區政府黨組成員、副區長人選，2018年8月任唐山市公安局黨委委員、路北分局局長，路北區政府黨組成員、副區長。

民警被查前曾接受媒體採訪

另外，機場路派出所民警陳志偉在被查前曾經接受媒體採訪。

今年6月12日，他曾接受中央廣電總台中國之聲訪問，介紹唐山打人事件中4名受害人的傷情，以及事發當晚警方的行動，「6月10日凌晨02:41，我單位接到110指揮中心派警，接到報警後，我單位02:46左右趕到現場，第一時間詢問現場人員，了解案發經過。案發後，打人男子均逃離了現場」。

惟根據河北省公安廳的通報，唐山市公安局路北分局機場路派出所民警率輔警，是於當晚3時09分趕到現場。

3人首次披露

在本次公布的8人名單中，有3人是首次對外披露，包括光明里派出所副所長王洪偉、喬屯派出所副所長王志鵬、唐山市公安局交警支隊四級警長安迪。其中，王洪偉是光明里派出所原所長范立峰的副手。

今年6月21日，河北省公安廳官方微博發布關於陳某等涉嫌尋釁滋事、暴力毆打他人等案件偵辦進展情況的通報，提到陳某志等人過往涉及非法拘禁等違法犯罪情況。

2015年12月12日，陳某志以追討索要債務為由，指使4人毆打並非法拘禁商某凱；經傷情鑑定，商某凱為輕傷。2019年，美篇平台帳號「路北巡控」曾發表文章，提到陳某志等人在大院將商某凱毆打後，將其關在車的後備箱長達10小時。時任光明里派出所所長范立峰當時針對此案專門成立破案小組，當時的組長為王洪偉。