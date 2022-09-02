疫情｜內地增1885宗本土感染　深圳跳舞群組增至44人染疫

內地的新冠肺炎疫情持續，國家衛健委通報昨日（1日）新增2038宗感染個案，其中1885宗屬於本土感染，包括1567宗無症狀感染者及318宗確診個案。



本土確診方面，新增318宗個案，包括四川128宗、廣東55宗、西藏46宗、海南27宗、黑龍江11宗、重慶8宗、陝西8宗、遼寧5宗、青海5宗、河北4宗、山東4宗、河南4宗、新疆4宗、內蒙古2宗、浙江2宗、北京1宗、天津1宗、吉林1宗、上海1宗、雲南1宗。其中含46宗由無症狀感染者轉為確診。

另新增1567宗本土無症狀感染者，包括西藏575宗、黑龍江207宗、青海125宗、遼寧114宗、四川77宗、海南75宗、山東53宗、河南46宗、甘肅42宗、廣東41宗、吉林40宗、新疆34宗、天津32宗、河北32宗、江西24宗、湖北20宗、廣西8宗、內蒙古6宗、陝西5宗、浙江3宗、貴州3宗、江蘇2宗、重慶2宗、雲南1宗。

深圳市再通報新增87宗陽性個案，包括50宗確診個案及37宗無症狀感染者，其中79宗在隔離觀察人員中發現，5宗在重點人員篩查中發現，1宗在主動就診中發現，2宗在社區篩查中發現。經當局流調發現，新增個案軌跡涉及南山、福田、光明三區多地。

至於備受爭議的華星舞蹈藝術中心的「跳舞群組」，當局表示，截至昨日12時，該群組已累計報告個案44宗，個別未曾到訪過華星舞蹈藝術中心的密切接觸者也報告了陽性個案。福田區已依法對華星舞蹈藝術中心進行立案調查，將依法依規嚴肅查處。

四川成都就再增150宗本土感染，包括103宗確診個案及47宗無症狀感染者。當局昨日召開防疫記者會時表示，自8月12日以來，成都市已有超過20條傳播鏈，累計報告個案超過900宗。話題「成都疫情防控」還登上微博熱搜，引起廣泛關注。