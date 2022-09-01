疫情｜內地增1903宗本土感染　成都宣布「原則居家」市民瘋搶物資

國家衛健委公布，內地昨日（8月31日）新增1903宗本土感染，逾8成為無症狀感染。

四川成都市宣布，今日（9月1日）下午6時起，全市居民原則居家，非必要不離市。



內地新增368宗確診病例，其中本土病例307宗，包括四川132宗，西藏53宗，廣東40宗，海南24宗，遼寧、黑龍江各9宗，重慶8宗，天津、新疆各5宗，內蒙古、山東、陝西、青海各4宗，北京3宗，河南、湖北、甘肅各1宗；其餘61宗為境外輸入病例。

同日，內地新增1689宗無症狀感染，其中1596宗為本土，包括西藏621宗，青海212宗，黑龍江130宗，遼寧109宗，四川89宗，其餘病例遍布海南、河南、甘肅、河北、廣東、新疆、湖北、天津等16個省、自治區；另93宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例6298宗，累計報告確診病例243449宗，5226人死亡。

成都：全市居民原則居家，市民搶購物資

成都市宣布，今日起至下周日（4日）在全市開展全員核酸檢測。今日下午6時起，全體居民原則居家，每戶居民每天可安排一人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次就近採購生活物資；市民非必要不離開成都，確有特殊需要，需持24小時內核酸陰性證明才能離開。

全市暫停堂食，除保障市民生活和城市基本運行的公共服務類企業，以及具備閉環生產條件、承擔重要生產任務的工業企業外，其餘企業居家辦公。承擔城市基本運行保障、防疫任務和確有特殊需要的市民，需憑24小時核酸陰性證明乘坐公共交通工具。

由於「原則居家」措施的宣布時間距離正式實施尚有6個小時，大批市民都到超市或菜市場搶購食物及生活物資，不少網民更在微博上載自己搶購物資的照片。