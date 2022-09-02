上海封城期間麵包店平價賣糕點　竟遭罰58萬　網民聲援店家讚英雄

日前上海市場監管部門稱4月封城期間，知名麵包連鎖店「巴黎貝甜」未經許可從事食品生產經營活動，賣糕點給各區團購的居民，共獲利58,500元（人民幣，下同）。消息一出引發內地網民抨擊，稱該麵包店在疫情期間未漲價，許多人都靠著團購糕點過日子，是良心企業。



8月12日，上海市市場監管局對該麵包店作出沒收違法所得及用於違法生產的工具裝置，罰款58.5萬元的行政處罰。網民表示，放著疫情期間許多惡意漲價、團購物資腐爛的情況不查卻處罰良心店家，批評「不可使為眾人抱薪者凍斃於風雪中」亦有許多網民表示要買麵包聲援店家。



據《新浪財經》報道和網民整理，巴黎貝甜因疫情封控在3月底關閉工廠，後讓無法返回住處的工人前往培訓中心過渡住宿，並利用培訓中心的烘焙裝置和原料在該培訓中心烤製麵包自食自用。

4月因封控形勢嚴峻，周邊居民對食物需求急切，巴黎貝甜遂以平價出售在培訓中心製作的麵包，累計生產團購糕點套餐400套（共4種套餐），每種套餐售價125元至170元不等。當事人生產經營上述團購糕點套餐的違法所得共計58,500元。

巴黎貝甜在封空期間平價賣糕點，許多上海居民因此受惠。（新浪財經）

但因為麵包是在培訓中心製作的，與之前拿到的許可證上的地址不同，在8月後被上海市場監管處罰，對其處以沒收物品、沒收違法5.85萬所得、並罰款58.5萬，罰款是其所得利潤的十倍。

上海市場監管部門指出，上海艾絲碧西食品有限公司（巴黎貝甜）持有有效的《營業執照》《食品生產許可證》《食品經營許可證》，但其許可證上核准的生產、經營地址為景聯路759號，並非老虹井路100號。

處分消息一出，在內地網絡迅速引發討論，網民幾乎一面倒的批評該處分。許多上海網民表示，自己當初封城期間就是靠著團購他們的糕點過日子；亦有網民曬出兒子慶生的照片稱感謝店家讓他們在封控的其間還有糕點可以慶生。

許多網民批評，「在封城斷糧期間願意以平價出售麵包，不該被懲罰」、「查一查當時惡意漲價的、賣豬奶頭肉的，怎麼處罰為老百姓烤麵包的人?」、「收留員工、平價出售，為何要處罰?」

網民更稱要以實際行動支持巴黎貝甜，「等我下班就去買」、「以後路過一定買」還喊出口號「眾生皆苦、巴黎貝甜」，亦有許多網民呼籲「不可使為眾人抱薪者凍斃於風雪中」呼籲官方考慮撤回處分。

此前上海封城期間多次出現物資發放、管理混亂，許多民眾反映叫不到外賣只能靠居民或社區團購解決物資短缺。4月中，楊浦更有近200名住戶集資37,600元（人民幣，下同）團購豬肉，結果發現買的豬肉幾乎每份都是「豬奶頭」且散發臭味。楊浦警方獲報後，20日凌晨抓捕該批豬肉銷售負責人，涉案金額高達32萬元。

網民點睇：

「上海封城期間，成天都只能吃到社區發的品質完全沒有保證的保供品，或是高價團購來的同樣來路不明的食物的上海人來說，巴黎貝甜是在幫忙，這份恩情不會忘記。」

「沒見處理奶頭肉這麼積極。」

「罰十倍，情節如此嚴重嗎?還是報私仇，搶了誰的生意?」

「民心是最大的政治，正義是最強的力量」，處罰機關有沒有考慮過，這個處罰得民心嗎？這個處罰正義嗎?

