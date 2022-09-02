九合一大選變性感網紅宣傳地？最新參選人身材與名字長度都吸睛
撰文：ETtoday
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台灣又有性感美女參選人了！網路名人「小商人」在臉書發文透露，嘉義一位議員參選人，名叫「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，號稱全台名字最長的議員參選人，而她其實就是實況主「Molly 翎熹」，消息曝光就連謝和弦都跑來留言，自告奮勇要負責競選歌曲。
今年嘉義市議員參選人，有人叫做「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，嘉義市選舉委員會證實是本名，而且是一位男子代為登記。
批踢踢名人「小商人」在臉書則發文指出，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」其實就是實況主「Molly 翎熹」。
話題藝人謝和弦也搶着替她助選 點擊放大瀏覽：
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小商人寫道「花12萬台票聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦」、「當選了我會很認真來鬧。要撒錢都來撒，拎北（老子）沒在怕的」、「這次參選人是我請Molly翎熹出來改名參戰，選Molly就是選我，感謝各位」。
此文一出也引來謝和弦來留言說「競選歌曲我來做」，台灣迷因粉專也說「歌曲MV我來拍」，網友則笑說「不要當作嘉義人都塑膠做的」、「不需要裝乖」。
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