北京正式跨入中度老齡化社會　料2035年老年人口接近700萬

內地老齡化問題嚴重，北京市60歲及以上常住人口比例去年首次突破20%，當地宣布正式進入中度老齡化社會。



北京60歲及以上常住人口佔比首次突破20%，正式進入中度老齡化社會。（北京日報）

據《北京日報》報道，北京市老齡辦、北京市老齡協會今日（2日）發布《北京市老齡事業發展報告（2021）》，以2021年底北京市老年人口數據為基礎，分析了全市人口老齡化形勢及老齡事業發展狀況。

報告顯示，2021年，北京市60歲及以上常住人口比例首次突破20%，65歲及以上常住人口比例首次突破14%。截至2021年底，60歲及以上常住人口441.6萬人，佔常住總人口的20.18%，較2020年增加11.7萬人。65歲及以上常住人口311.6萬人，佔常住總人口的14.24%，較2020年增加20.4萬人。

當中，60歲及以上戶籍人口388.3萬人，佔戶籍總人口的27.5%；65歲及以上戶籍人口279.2萬人，佔戶籍總人口的19.8%。

北京市60歲及以上戶籍人口388.3萬人，佔戶籍總人口的27.5%。（新華社）

報告指出，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。按照國際通行標準，當60歲及以上人口比例在20%-30%之間、或65歲及以上人口比例在14%-20%之間，就意味著該地區進入中度老齡化社會。

早在去年11月，北京市老齡工作委員會就印發了《北京市「十四五」時期老齡事業發展規劃》，預計到「十四五」末，北京人口老齡化水平將達到24%，到了2035年，老年人口接近700萬，人口老齡化水平將超過30%，進入重度老齡化。