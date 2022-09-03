任正非稱華為「活下來」為目標　孟晚舟：公司遭遇前所未有的挑戰

華為創始人任正非8月22日曾在內部信稱，「華為未來3年要把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」引發熱議。9月2日，華為輪值董事長孟晚舟回母校貴州都勻一中演講時也坦言，近幾年，公司（華為）正在承受和面對著前所未有的挑戰。



《證券時報》報道，孟晚舟2日演講主題是「讀書萬卷，咖啡千杯」。期間她分享，學生時代渴求知識，用萬卷書籍來豐盈認知和思想；步入社會後，認識到『孤舉者難起，眾行者易趨』，任何一點進步都需要他人知識與經驗的分享。

她表示，每一次與他人喝咖啡的機會，就是一次難得的思想交匯。2019年，一位博士生畢業後加入華為。他的研究方向是「類腦智能」。一年多的時間，他在茶思屋喝了1000多杯咖啡。他的團隊與產品線聯合完成了20多項技術創新和成果轉化，發表了10多篇論文

孟晚舟指出，「即便近幾年，公司遭遇了前所未有的挑戰」，華為依然建設了許多園區圖書館和咖啡廳，依然保持在員工激勵、榮譽表彰、繁榮園區等方面的投入。

孟晚舟強調，「我們堅信科技公司最主要的價值創造是創新，而創新之源來自員工的活力與創造力。未來不是省出來的，而是持續投入和努力奮鬥所創造出來的。」她也表示，無論是過去、現在，還是未來，生存和發展的基礎是一切皆人才，開放是根本，「今天的華為，作為行業發展的出題者，我們要用世界級難題來吸引和成就世界級的人才。」

8月23日《第一財經》報道，華為內部論壇22日下午發布了一篇關於《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。華為創始人任正非在文內提到，全球經濟將面臨着衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來3年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

任正非指出「我們‍‍要看到公司面臨的困難以及未來的困難，未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退。現在由於戰爭的影響以及美國繼續封鎖打壓的原因，全世界的經濟在未來3到5年內都不可能轉好，‍‍加上疫情影響，全球應該沒有一個地區是亮點。」

此外，任正非也在內部講話提到，「這兩年來，儘管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT（信息與通訊技術）基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，愈是在艱苦時期，愈不能動搖。」

華為終端業務下滑25%

華為官網日前公布2022年上半年經營業績，營運商以及企業業務收入分別增長4%和27%，但終端業務下滑25%。（Getty）

市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為在400美元以上價位段的市場份額由2020年的13%下降到2021年的6%。雖然華為依然保持全球第三的排位，但是銷售份額被蘋果和三星大幅擠壓，主要由於華為手機5G功能受限導致市場份額的流失。

8月12日下午，華為官網低調公布了2022年上半年經營業績，顯示華為在今年上半年實現銷售收入3016億元（人民幣．下同），淨利潤率5.0%。其中，營運商業務收入為1427億元，企業業務收入為547億元，終端業務收入為1013億元。

對比上半年，從3大主營業務的數據來看，營運商以及企業業務收入分別增長4%和27%，但終端業務下滑25%。華為輪值董事長胡厚崑在上述財報發布中表示：「盡管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。」