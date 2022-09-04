軒嵐諾今日將加強為超強颱風　晚上掠過浙江近海海面北上

強颱風軒嵐諾（Hinnamnor）昨天（3日）晚間掠過台灣東北角陸地。大陸中央氣象台預計，軒嵐諾強度將逐漸加強，4日將加強為超強颱風，4日夜間到5日早晨將在浙江近海海面北上。



中央氣象台預計，軒嵐諾強度將逐漸加強，4日將加強為超強颱風，4日夜間到5日早晨將在浙江近海海面北上。（中央氣象台）

大陸中央氣象台今天（4日）早上繼續發布颱風黃色預。中央氣象台指，軒嵐諾今天（4日）早晨5點鐘位於浙江省舟山市朱家尖島南偏東方向大約540公里的東海東南部海面上，中心附近最大風力有15級（48米/秒），中心最低氣壓為945百帕，七級風圈半徑300-400公里，十級風圈半徑100-150公里，十二級風圈半徑30公里。

中央氣象台預計，軒嵐諾將以每小時15-20公里的速度向北偏西方向移動，強度將逐漸加強，最大強度可達超強颱風級（16級，52-55米/秒），並逐漸向浙江東北部近海靠近，4日夜間到5日早晨將在浙江近海海面北上，5日上午開始轉向東北方向移動，趨向朝鮮半島南部到朝鮮海峽一帶。

中央氣象台又預計，軒嵐諾中心經過的附近海面的風力有13-16級，陣風可達17級及以上。4日上午8時至5日上午8時，浙江東北部和台灣北部有大到暴雨，其中，浙江東北部的局地有大暴雨（100-120毫米）。另外遼寧南部和吉林南部也將有大雨（25-40毫米）。

大陸國家海洋預報台指，受軒嵐諾影響，東海的浪高將持續增大，上海、浙江近岸海域將出現巨浪到狂狼，國家海洋預報台4日早上繼續發布海浪紅色警報和風暴潮藍色警報。

浙江溫州市要求全市各中小學、幼兒園、校外培訓機構於5日（周一）停課1天。浙江多地的景區暫時關閉，上海今日暫停開放景觀照明。

受軒嵐諾影響，高雄路樹倒塌壓倒車輛。（聯合報）

台灣多地4日有大雨

台灣中央氣象局4日早上則表示，軒嵐諾強對流主要在中心及其南側，雖然沒有直接影響到台灣，但過去2天總雨量，北台灣、中部山區累積雨量非常可觀，其中新竹山區過去24小時累積雨量達362毫米，是這波降雨最猛烈地方；花東地區相對零星，但要注意有焚風。

根據統計，自2日零時至4日上午8時，台灣累計雨量前5名為新竹縣鳥嘴山585.0毫米，新北市坪林交控464.5毫米，桃園市拉拉山447.0毫米，宜蘭縣太平山426.0毫米，台北市鞍部403.5毫米。

台灣中央氣象局又預測，4日台中以北、台南、高雄、南投或有豪雨或大雨，新竹部分地區或有大豪雨發生。