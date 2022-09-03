颱風軒嵐諾暴風圈今晚觸台灣陸地　強風不斷路樹壓倒4車

超強颱風「軒嵐諾」2日減弱，但台灣中央氣象台預測有再轉回強颱的機會，預計今（3日）晚間9時暴風圈將碰觸台灣陸地。台灣也已經發布海上和陸上颱風警報，當地已颳起強風，並有路樹壓倒車輛，預計軒嵐諾將影響台灣北部和東部海面降下豪雨。



本港天文台稱，軒嵐諾與本港距離頗遠，天文台預測受乾燥大陸氣流及軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，本港酷熱天氣料持續至下周二（6日），



台灣中央氣象局表示，軒嵐諾颱風3日下午的位置在台北東南東方約 360 公里海面上，以每小時16公里速度，向北進行，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

軒嵐諾雖在2日減弱，但台灣中央氣象局表示，隨著軒嵐諾暴風圈再擴大有再轉回強颱的機會，預計將於今晚9時碰觸宜蘭陸地，氣象局也已發布海上陸上警報。

氣象局指出，颱風暴風圈預計今天晚上9時接觸台灣陸地，要到4日上午10時，暴風圈7級暴風才會脫離台灣本島，至晚上10時才會脫離台灣近海，朝北行進。

高雄路樹倒塌壓倒車輛。（聯合報）

台媒聯合報稱，軒嵐諾颱風來襲，全台曾停電戶數1萬2247戶，經台電公司全力搶修，尚有3048戶待修，包括台北市330戶，高雄市有2718戶，預計9月3日下午5時修復。9月3日高雄鼓山區因強風襲來，導致路樹倒塌，壓到路邊的4輛轎車，所幸無人受傷。

台灣中央氣象台預測軒嵐諾恐再轉回強颱：

中央氣象台：不會登陸中國大陸

內地中央氣象台稱，不排除軒嵐諾再轉回超強颱風，但預測不會登陸。氣象台稱，軒嵐諾預計今（3日）夜間移入東海海面，並逐漸向浙江東北部一帶沿海靠近。軒嵐諾 與華東沿海地區距離最近的時段將在今（3日）夜間至5日，屆時浙江沿海風力會逐漸增大。

氣象專家提醒，雖然軒嵐諾登陸我國的可能性較小，但風雨影響仍十分強烈，華東沿海地區需防範強風雨天氣帶來的不利影響，避免不必要外出，相關水域水上作業和過往船舶應回港避風，加固港口設施。

內地中央氣象台首席預報員張玲分析，考慮到還有西風帶系統，以及包括軒嵐諾北側的一個副熱帶高壓的變化，以及南側還有抄底高壓的一些不確定性因素，會導致颱風中心距離國家海岸線的距離有可能還會有一定程度的縮小，「我們目前考慮它存在登陸的這種可能性，但我們認為還是以不登陸為主，近海轉向的這種可能性會更大一些。」

港天文台︰3日起一連3天最高氣溫料達34度

天文台此前曾在《天氣隨筆》中指，軒嵐諾除了風暴結構完整外，亦擁有一顆渾圓的風眼，估計會超越今年4月時的超強颱風「馬勒卡」，成為2022年西北太平洋上的「風王」。

本港天文台稱，軒嵐諾與本港距離頗遠，但天文台預測受乾燥大陸氣流及軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，未來數日中國東南部大致晴朗及持續酷熱，本港酷熱天氣料持續至下周二（6日），3日起一連3天最高氣溫料達34度。

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