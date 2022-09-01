超強颱風軒嵐諾再增強　台氣象專家：今年地球最強的氣旋系統

超強颱風「軒嵐諾」持續增強，此前天文台預測，軒嵐諾現時中心附近最高持續風速達每小時240公里，料9月1日將升至250公里，風力與2018年襲港的超強颱風「山竹」一樣。



台灣氣象專家彭啟明分析指軒嵐諾如龐然大物，颱風眼及周圍閃電不斷，是很有威力的颱風，「今年地球上到目前最強的氣旋系統」，預計將影響台灣北部和東部海面，發布海上警報的機率大。不過，軒嵐諾距離香港甚遠，天文台指受乾燥大陸氣流及軒嵐諾的外圍下沉氣流影響，料周六將大致天晴及酷熱。



據台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮9月1日在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱軒嵐諾的颱風眼清淅可見、結構扎實。因藤原效應將和另一熱帶低壓在宮古島南方海面逐漸整併成一個「大型颱風」，移速減慢滯留打轉，台灣明（2日）早上已有發布海上警報的條件。

台灣氣象達人彭啟明則在臉書粉專表示，「軒嵐諾」颱風眼及周圍閃電不斷，是很有威力的颱風，是今年地球上到目前最強的氣旋系統。很幸運它沒有直撲台灣，預計只會擦邊通過。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今起至周日上半天，軒嵐諾外圍環流影響，北部、東北部轉陰有雨，將會為台灣帶來連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望獲得紓解，山區也要注意坍方、落石等現象。

此外據內地中央氣象台預報，軒嵐諾中心附近最大風力超過17級，未來強度將維持甚至增強。當前正值秋糧產量形成的關鍵時期，軒嵐諾若北上可能對東北和黃淮海秋糧，特別是高稈作物玉米生產造成嚴重影響；中央氣象台稱如果在東南沿海登陸，雖然能緩解南方旱情，但強風暴雨可能對秋糧和設施農業造成嚴重影響。農業農村部則稱，已緊急部署颱風防御工作。

港天文台︰軒嵐諾估計會成為今年西北太平洋上的「風王」

天文台此前曾在《天氣隨筆》中指，軒嵐諾除了風暴結構完整外，亦擁有一顆渾圓的風眼，估計會超越今年4月時的超強颱風「馬勒卡」，成為2022年西北太平洋上的「風王」。天文台解釋，軒嵐諾於8月下旬在一片溫暖的太平洋海域上誕生，並在垂直風切變較弱的環境中快速增強為一個超強颱風。

軒嵐諾路徑：

天文台料軒嵐諾將移向台灣以東海域，其後急轉彎，周六（3日）移入上海對出東海海面。雖然軒嵐諾與本港距離甚遠，不過天文台料受其外圍下沉氣流影響，本港接近周末至下周初將晴朗及持續酷熱。

超強颱風軒嵐諾風力或達山竹級數 料成今年風王 急轉彎有原因

根據過往襲港熱帶氣旋，2018年的山竹中心附近的最高持續風速估計為每小時250公里，而最接近本港時則減弱為強颱風，最高持續風速將為每小時170公里。軒嵐諾現時中心附近最高持續風速達每小時240公里，料9月1日將升至250公里，風力與2018年襲港的超強颱風「山竹」一樣。