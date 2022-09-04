內地增1673宗本土病例　深圳佔89宗8區周末封控全員檢測

國家衛健委公布，內地昨日（3日）新增1673宗新冠肺炎本土病例，其中深圳新增89宗。



內地昨日新增314宗本土確診病例，四川98宗，廣東79宗，西藏51宗，海南24宗，遼寧11宗，吉林11宗，內蒙古10宗，青海8宗，黑龍江4宗，天津3宗，貴州3宗，河北2宗，浙江2宗，江西2宗，北京1宗，上海1宗，山東1宗，湖南1宗，重慶1宗，陝西1宗，含40宗由無症狀感染者轉為確診病例（海南16宗，四川7宗，西藏6宗，吉林4宗，青海4宗，北京1宗，黑龍江1宗，浙江1宗）。無新增死亡病例。

昨日新增1359宗本土無症狀感染者，西藏505宗，青海131宗，遼寧113宗，黑龍江93宗，四川88宗，吉林81宗，山東78宗，江西55宗，新疆33宗，廣東24宗，海南21宗，天津19宗，廣西18宗，河南17宗，湖北16宗，甘肅16宗，河北15宗，貴州12宗，內蒙古10宗，陝西8宗，浙江3宗，湖南2宗，重慶1宗。

深圳8區全員檢測

深圳新增89宗本土病例，包括69宗本土確診病例及20宗本土無症狀感染者。深圳至少8個區，包括羅湖區、福田區、龍華區、龍崗區、南山區、寶安區，光明區和坪山區先後發布通告，3日至4日實行封控措施，開展兩輪全員核酸檢測。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲3日表示，近期深圳新增本土病例感染的以Omicron BA.5變異株為主。從病毒學特徵來看，BA.5變異株比BA.2變異株具有更強的複制和傳播能力。研究還表明，BA.5變異株可以在幾分鐘內進入宿主細胞，一旦進入人體上呼吸道細胞，可在上呼吸道細胞內呈現指數複製，12-24小時後在感染細胞中釋放成熟的病毒顆粒，也就是通常說的開始排毒，並通過飛沫等方式進行傳播。

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成都方面，昨日新增124宗本土病例，包括72宗本土確診病例及52宗本土無症狀感染者。成都宣布1日到4日在全市開展全員核酸檢測，全體居民原則居家，但期間檢測系統兩度出現異常，令大批市民大雨中排隊數小時，成都市疫情防控指揮部此向民眾致歉。

北京市3日表示，對7天內有1宗及以上本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員，嚴格限制進返京。同時，北京倡導任何人抵達北京後，24小時內需進行一次核酸檢測，72小時內再次檢測，且7日內不聚餐、不聚會、不聚集等。