封城時麵包店平價賣糕點遭罰58萬　上海市監局：處罰已從輕

日前上海市場監管部門稱4月封城期間，知名麵包連鎖店「巴黎貝甜」未經許可從事食品生產經營活動，賣糕點給各區團購的居民，共獲利58,500元（人民幣，下同）。

上海市場監管局3日回應， 「巴黎貝甜」案件中，辦案部門考慮了企業違法行為的持續時間、涉案金額等實際情況，依據《食品安全法》法定最低幅度給予從輕處罰。



據上海市場監管微信公眾號消息，上海市市場監管局注意到網上輿情反映「巴黎貝甜」 被罰引發社會關注。食品安全關係到人民群眾的身體健康和生命安全，是市場監管的重中之重。

上海市市場監督管理局表示，在「巴黎貝甜」案件中，辦案部門考慮了企業違法行為的持續時間、涉案金額等實際情況，依據《食品安全法》法定最低幅度給予從輕處罰。目前，案件尚在法定行政復議和行政訴訟權利救濟期間，企業可以通過法定程序提出異議。

巴黎貝甜在封空期間平價賣糕點，許多上海居民因此受惠。（新浪財經）

麵包店平價賣糕點遭罰58萬 網民聲援店家讚英雄

據《新浪財經》報道和網民整理，巴黎貝甜因疫情封控在3月底關閉工廠，後讓無法返回住處的工人前往培訓中心過渡住宿，並利用培訓中心的烘焙裝置和原料在該培訓中心烤製麵包自食自用。

4月因封控形勢嚴峻，周邊居民對食物需求急切，巴黎貝甜遂以平價出售在培訓中心製作的麵包，累計生產團購糕點套餐400套（共4種套餐），每種套餐售價125元至170元不等。當事人生產經營上述團購糕點套餐的違法所得共計58,500元。

但因為麵包是在培訓中心製作的，與之前拿到的許可證上的地址不同，在8月後被上海市場監管處罰，對其處以沒收物品、沒收違法5.85萬所得、並罰款58.5萬，罰款是其所得利潤的十倍。

上海市場監管部門指出，上海艾絲碧西食品有限公司（巴黎貝甜）持有有效的《營業執照》《食品生產許可證》《食品經營許可證》，但其許可證上核准的生產、經營地址為景聯路759號，並非老虹井路100號。

處分消息一出，在內地網絡迅速引發討論，網民幾乎一面倒的批評該處分。許多上海網民表示，自己當初封城期間就是靠著團購他們的糕點過日子；亦有網民曬出兒子慶生的照片稱感謝店家讓他們在封控的其間還有糕點可以慶生。

許多網民批評，「在封城斷糧期間願意以平價出售麵包，不該被懲罰」、「查一查當時惡意漲價的、賣豬奶頭肉的，怎麼處罰為老百姓烤麵包的人?」、「收留員工、平價出售，為何要處罰?」

此前上海封城期間多次出現物資發放、管理混亂，許多民眾反映叫不到外賣只能靠居民或社區團購解決物資短缺。