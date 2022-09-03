成都封鎖｜超2000萬人做核酸檢測　系統崩潰居民雨中排長隊苦等

四川成都宣布1日到4日在全市開展全員核酸檢測，全體居民原則居家，被指形同封鎖，2日晚間，網民反映成都核酸檢測系統崩潰，需等待4至5分鐘才能掃碼一個人，許多人在雨中苦等幾小時，更有人在排隊時大打出手。



此外。成都居民囤菜的畫面登上海內外社交平台引發熱議，許多民眾憂心會否出現物資短缺，一女子在網絡上曬家中的11部雪櫃，引發反應兩極。



成都1日宣布全體居民原則居家且要開展全員核酸檢測，但核酸系統卻多次崩潰，更有人因不想排隊大打出手。9月2日晚間，系統故障嚴重，成都市民也在微博上分享「5到10分鐘才能掃一人」、「排隊排到快崩潰」、「前幾天已經崩過了，今天又崩了」、「換了一個檢測點，但因為系統崩潰做不了」。2日晚間成都市部分地區晚間下雨，居民更只能在雨中苦等。

根據第七次全國人口普查結果，2020年11月成都市常住人口為2093.78萬人。經四川省統計局審定，2021年末成都市常住人口為2119.2萬人，成都市全員核酸檢測工程浩大。網傳的照片可以看到拿著傘排隊的人龍，更可以看到許多民眾志願者，不知核酸系統崩潰懷疑是網絡問題而舉起手機找訊號的圖片。

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《大丫鬟》、《北京愛情故事》的編劇李亞玲2日在微博發文指出，自己當晚在成都從7點26分開始排隊做核酸，一直排到近11時沒做成。

她指出，自己中途排兩個小時後又冷又累，回去加了件衣服，拎了個小板凳回去繼續排。李亞玲指出，中途義工不停地過來解釋，今天新換的系統故障掃不起碼，要4、5分鐘才能掃一個碼……到10時過，眼看著已經下雨了，「很多人還穿著短袖短褲，而且都沒帶傘，冷得瑟瑟發抖」。

李亞玲所在社區後來通知排隊群眾：開學在即，需要5天5檢才能上學的學生繼續檢測，其他人暫時回家，明天如果需要離開小區的，憑出入證和48小時內的核酸報告進出。李亞玲指出，自己最終也沒做成核酸拎著小板凳，淋著雨回家了。

她質疑，「我還是想不明白，2,000萬人每天全員核酸的科學性和必要性在哪？我不是躺平派，但我只支援科學抗疫。」李亞玲言論在網絡上引發熱議。此外對於提供核酸系統平台的東軟集團亦有許多批評之聲，「東軟」一詞也登上微博熱搜。



9月3日下午，東軟集團發聲明稱成都疫情以來，東軟核酸檢測系統緊急上線，於9月2日04時，系統首次投入使用。系統上線後，發現有響應延遲、卡頓等現象。

東軟稱，據技術專家研判，目前出現的系統響應延遲、卡頓等現象與核酸檢測系統軟體無關，相關部門正在排查具體網路故障的原因，被網民批評推卸責任。

針對9月2日許多市民在雨中苦候幾個小時，成都防疫指揮部也在今(3日)道歉，稱核酸檢測系統出現異常情況，是由於短時超大並行量預估不足，導致系統出現卡頓問題，檢測進度緩慢。

成都防疫指揮部稱，雨夜風涼，群眾長時間排隊，一線檢測人員辛苦堅守，「我們感同身受、焦急萬分、深感愧疚，誠懇接受社會批評，向全市人民表示最真誠的歉意，也感謝市民群眾的充分理解和大力支援。」

成都全市搶購物資 女子曬11部雪櫃惹議

成都市1日宣布，至周日（4日）在全市開展全員核酸檢測，全體市民「原則居家」。每戶居民每天可安排一人憑24小時內核酸陰性證明，外出一次就近採購生活物資；市民非必要不離開成都，確有特殊需要，需持24小時內核酸陰性證明才能離開。

由於「原則居家」公布時間距離正式實施尚有6個小時，大批市民都到超市或菜市場搶購食物及生活物資，不少網民更在微博上載自己搶購物資的照片。

《每日經濟新聞》報道，面對「缺菜」的擔憂，成都下轄縣級彭州市農業農村局稱，當前全市在田蔬菜面積約6萬畝，成熟期近2萬畝，日產約600噸。2020年，成都蔬菜播種面積穩定在260萬畝左右，產量穩定在600萬噸左右，葉菜自給率達到100%。但許多網民指出，「缺菜」並非產量的問題而是物資配送和超市買不買得到的問題。

成都「原則居家」消息一出，居民瘋搶物資：

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9月1日，一位成都女子在網絡曬出自己家裏有11部雪櫃的影片，在疫情封鎖期間引發網民兩極反應。影片中，女子拿著儲物籃，各個房間內打開數部雪櫃拿食物。

該女子表示，影片中一共是三套房子，兩套打通的。自己和老公一套，父母一套，孩子和保姆一套。房子有20年了，家裏的老人甚麼都不捨得丟，這麼多年來只能靠不停買雪櫃來儲存，現在一共有11部雪櫃了。

該女子提到，疫情期間，有這麼多雪櫃，不缺物資，就是有些耗電。她強調，自己也就是記錄一下生活，希望疫情能早日結束。但部分網民認為在疫情期間大家對物資恐慌的時候「炫耀有錢有糧」不妥；但亦有網民羨慕她有11部雪櫃，「就不愁沒辦法囤物資了。」