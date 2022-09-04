疫情｜內媒：內地33個城市部分或全域管控　逾6500萬人受影響

國家衛健委公布，內地昨日（3日）新增1673宗新冠肺炎本土病例。內地疫情近月升温，多地採取封控措施，有內地傳媒報道指，目前內地至少有包括7個省會城市、1個直轄市（天津）在內的33個城市因疫情處於部分或全部靜態管理，逾6500萬人受影響。



報道指，7座處於部分或全部靜態管理的省會城市包括四川成都、西藏拉薩、青海西寧、新疆烏魯木齊、河北石家莊、貴州貴陽、黑龍江哈爾濱。

報道稱，暑期期間，海南、西藏、新疆、青海、雲南等多個旅遊省份出現疫情，相繼實施靜態管理。至8月中下旬，這些地區疫情逐步緩解。但海南三亞市自8月6日起實行臨時性全域靜態管理，目前暫未解除；青海西寧市宣布，全市居家辦公時間延長至9月5日早上6時；新疆烏魯木齊8月23日結束全域靜態管理，但主城區中高風險區繼續「封閉」。

至8月底9月初，河北、四川、遼寧、廣東等地疫情升温，多地相繼採取封控措施。9月1日起，成都市全體居民「原則居家」；9月2日，深圳市龍華、羅湖、福田等多區分別發布通告，宣布實施全區靜態管理。

深圳昨增89宗本土病例 成都增124宗

據早前報道，深圳昨日新增89宗本土病例，包括69宗本土確診病例及20宗本土無症狀感染者。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲3日表示，近期深圳新增本土病例感染的以Omicron BA.5變異株為主。從病毒學特徵來看，BA.5變異株比BA.2變異株具有更強的複製和傳播能力。研究還表明，BA.5變異株可以在幾分鐘內進入宿主細胞，一旦進入人體上呼吸道細胞，可在上呼吸道細胞內呈現指數複製，12-24小時後在感染細胞中釋放成熟的病毒顆粒，也就是通常說的開始排毒，並通過飛沫等方式進行傳播。

成都昨日新增124宗本土病例，包括72宗本土確診病例及52宗本土無症狀感染者。成都宣布1日到4日在全市開展全員核酸檢測，全體居民原則居家，但期間檢測系統兩度出現異常，令大批市民大雨中排隊數小時，成都市疫情防控指揮部此向民眾致歉。