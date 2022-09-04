有片｜北京突狂風暴雨落冰雹　兩機場至少逾600架次航班取消

今日（4日）傍晚6時半，北京昌平區、朝陽區落冰雹。

北京一度同時發布冰雹黃色預警、雷電黃色預警及大風藍色預警，料至今晚9時，北京雨大風急，局地有機會落小冰雹。



北京氣象台先後於傍晚6時25分、6時40分、6時55分發布雷電黃色預警、大風藍色預警及冰雹黃色預警。

受冷渦影響，北京市傍晚出現分散性雷陣雨，局地伴有強對流天氣，雷雨發生時局地伴有短時大風、冰雹。直至晚上9時，北京有分散性雷陣雨天氣，局地短時雨強較大，並伴有7、8級短時大風和冰雹。

同時，北京首都機場和大興機場均大面積取消航班。航旅縱橫App顯示，北京首都機場取消至少323架次航班，北京大興機場至少取消333架次航班。

大興機場發布的天氣預警顯示，受西北部雷雨回波東移影響，預計大興機場晚上9時至10時有雷雨，短時伴有雷暴大風；目前，雷雨回波主要位於大興機場西北70公里處，頂高8至11公里，向東南移動，移速40公里/小時。

晚上8時25分，北京市氣象局宣布，影響北京市的強對流雲團已減弱移出，市氣象台解除冰雹黃色預警信號。

北京市昌平區、朝陽區都有落冰雹，不少網民都在社交平台上載影片及圖片。網傳影片顯示，天空一直行雷閃電，冰雹伴隨着狂風暴雨落下。有網民表示，冰雹打在窗戶上時會發出「咚咚咚」的聲音，冰雹大小直徑約2厘米。