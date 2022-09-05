超強颱風軒嵐諾沿浙江近海北上　當地轉移逾31萬人多市停課

颱風軒嵐諾（Hinnamnor）昨日（4日）再次加強為超強颱風級，正沿浙江近海向北移動。中央氣象台今日（5日）早上繼續發布颱風黃色預警，預計向偏北轉東北方向移動。



中央氣象台預計，軒嵐諾將以每小時20-30公里的速度向偏北轉東北方向移動，強度逐漸減弱。（中央氣象台）

據中央氣象台預計，軒嵐諾將以每小時20-30公里的速度向偏北轉東北方向移動，強度逐漸減弱，6日早晨到上午登陸或擦過韓國南部沿海，之後進入日本海向東北方向快速移動，並逐漸變性為溫帶氣旋。

中央氣象台預計，5日下午2時至6日下午2時，巴士海峽、台灣以東洋面、東海、黃海中部和南部、長江口區、杭州灣、台灣島東南沿海、浙江東北部、上海、江蘇東部及沿海將有6-9級大風，陣風10-11級，其中東海北部、黃海南部、杭州灣、浙江東北部沿海的風力有10-12級，陣風11-13級，軒嵐諾中心經過的附近海面的風力有13-16級，陣風可達17級及以上。

5日上午8時至6日上午8時，江蘇東南部、浙江東北部、上海有中到大雨，其中，浙江東北部、上海、江蘇東南部等地局地有暴雨（50 - 80毫米）。

浙江已轉移逾31萬人

浙江省氣象局於4日晚上將重大氣象災害（颱風）業務服務二級應急響應調整為一級，寧波、舟山兩市氣象局進入一級響應狀態。截至4日下午2時，浙江已轉移312177人，累計開放避災安置場所7309個（使用場所1634個），集中安置60693人。

浙江寧波、溫州、舟山、台州均發布緊急通知，全市5日停課1天。

江蘇方面，截至4日下午2時，南通、鹽城、連雲港、蘇州、無錫、常州、泰州等市累計撤退轉移人員26600人。

上海方面，當地已啟動防汛防颱三級響應，地鐵部分路線停運，多個景區關閉，