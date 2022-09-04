軒嵐諾吹斷鏽蝕交通燈　台灣43歲新手媽媽遭砸成重傷下半身癱瘓

台灣彰化縣員林市43歲的陳姓新手媽媽，2日上午開電單車遇到紅綠燈時，遭被強風吹斷而倒落的交通燈柱砸成重傷，脊椎錯位，肋骨也斷好幾根。彰化基督教醫院發言人周志中說，陳女因胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，恢復行走機會不大，但院方會持續努力。



陳女以43歲之齡產女，女兒目前才3個月大，沒想到卻遭此橫禍，昨天（3日）經6小時開刀，仍在深切治療部觀察，家屬在Facebook為她集氣，希望她能再行走。

強風吹斷交通燈柱並砸傷婦人，導致下半身癱瘓：

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她的家人在Facebook「彰化人大小事」發文說，「她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通燈給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦？」並希望大家為她集氣，早日康復。

彰化基督教醫院發言人周志中說，陳女2日轉送彰化基督教醫院，她傷勢嚴重，有氣胸現象，呼吸不順，脊椎已錯位肋骨也斷好幾根，下半身麻痺，昨天上午11時15分到下午5時05分進行6小時手術。手術完成後，將脊椎固定，由於還很痛，持續麻醉。

對於陳女是否能恢復行走？周志中說，由於陳女在11節及12節胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，依神經學檢查，受損再生機會相當低，但院方會持續努力，盡力治療。

陳女是本月2日上午駕電單車在員林市中山南路與南昌路口等紅綠燈時，因路口燈柱被強風吹倒，砸到安全帽後，並被燈柱桿壓在身上，受到重傷。彰化縣長王惠美獲知，前天晚間，由警察局長吳坤旭陪同，前往彰化基督教醫院探視，並致贈慰問金，同時請院方給予全力的協助與醫療。警方也將追究燈柱桿維護廠商的責任。

此一路口的燈柱桿雖是因軒嵐諾颱風的強風吹倒，案發後，彰化縣議員張錦昆、員林市代吳政彥等人也前往該路段關心。張錦昆說，不只是一根燈柱被吹倒，對面另一座燈柱的底座也年久鏽蝕，才這麼容易被風吹倒，要求縣府及公所針對全縣燈柱做總體檢，未來訂出管理辦法。

彰化縣警察局表示，目前養護縣內交通燈柱計有三色燈柱1984組、閃光燈柱1066組，合計3050組，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內燈柱設施巡視維護1次以上，本案發生後，動員各警察分局轄區派出所全面檢修縣內燈柱是否有鏽蝕倒塌之虞，將盡速汰舊換新，以維護用路人行車安全。

依法陳女可申請國賠，警方表示，依契約書規定，有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，縣警局將嚴加追究廠商有無善盡履約維護責任。

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