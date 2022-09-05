四川瀘定縣6.8級地震房屋受損　為震中周邊200公里近5年最大地震

四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震。

截至目前，城區的建築物暫無大礙，但瀘定縣城部分老舊房屋受損，震中磨西鎮目前的通信信號不通。

甘孜州120指揮中心工作人員表示，已派出救護車前往瀘定縣，2人因山泥傾瀉走避不及輕傷，還有人因房屋坍塌被壓住。



《央視新聞》報道，甘孜州消防救援支隊瀘定縣消防救援大隊在趕赴震中途中發現，通往震中的瀘定縣大壩村G318附近因地震發生山泥傾瀉，道路中斷。

瀘定縣公安局已啟動地震突發事件應急預案，全力抗震救災，派出警力200餘人開展救援及受災情況信息收集，確保轄區道路持續暢通；瀘定交警大隊正配合武警部隊搶通s211線，打通震中磨西鎮救援通道。

瀘定交警大隊正配合武警部隊搶通s211線。（央視新聞）

瀘定縣趙家岩隧道瀘得路30km+700m處道路一度被落石阻斷，事後已搶通，小型汽車可通過。​​​（微博＠甘孜州公安局交警支隊）

中國鐵路成都局消息，為確保旅客運輸安全，鐵路部門已啟動應急預案，緊急封鎖有震感的區段線路，全面巡檢行車設備，排查安全隱患，部分列車班次將會延誤。

中國地震台網公布，此次四川瀘定6.8級地震有感範圍廣、震感強度大，有感範圍主要集中在四川省，重慶市、雲南省、陝西省、貴州省等地亦有震感報告。震中多處山體出現不同程度垮塌，交通受影響。

按照《四川省水利廳抗震救災應急預案（試行）》有關規定，經四川水利廳研究決定，9月5日下午1時45分啟動水利抗震救災二級響應。

四川甘孜州公安局交警支隊調度安排，國道318線目前只出不進，保證所有救援通道暢通。（央視新聞）

據移動人口大數據分析，震中20公里範圍內人口數約3.9萬，50公里範圍內約33萬，100公里範圍內約155萬。震中5公里範圍內平均海拔約2684米，周邊5公里內的村莊有坪上、杉樹坪、半邊街、青石板、馬鞍腰、倒中橋，20公里內的鄉鎮有磨西鎮、得妥鎮、燕子溝鎮。

據統計，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共79次，本次為最大地震。震中周邊500公里內近10年來發生5級以上地震共51次，最大地震分別是2017年8月8日在四川阿壩州九寨溝縣發生的7級地震，以及2013年4月20日在四川雅安市蘆山縣發生的7級地震。