四川瀘定震中附近有多個景區　地震致通訊中斷民宿老闆憂店員安全

今日（5日）中午12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震。

本次地震的震中附近有多個景區，有民宿老闆表示，近期因疫情原因遊客較少，但地震發生後，一直未能聯繫上留在店內的家人及店員，心中難免感到焦慮急躁。



本次地震周邊5公里內的村莊有坪上、杉樹坪、半邊街、青石板、馬鞍腰、倒中橋，20公里內的鄉鎮有磨西鎮、得妥鎮、燕子溝鎮。

海螺溝景區溫泉。（微博＠海螺溝景區）

據悉，本次震中附近有多個景區，包括燕子溝、海螺溝冰川森林公園、貢嘎雪山等。《瀟湘晨報》報道，海螺溝某民宿老闆彭女士稱，自己正身處瀘定縣，距離民宿約有60公里，近期因各種原因民宿入住較少。

彭女士表示，地震前她正在家中休息，感到震感後馬上跑到街上，目前當地人都跑到大街上暫避。她多次致電身處景區的店員和家人，但一直未能接通，沒有消息，「我要再去試試，比較心焦」。

另《極目新聞》報道，距離震中海螺溝20公里內的磨西鎮多家商戶，均未能接通電話；海螺溝景區內的多家溫泉度假村及酒店，部分電話也未能接通。

海螺溝景區某溫泉酒店老闆林先生稱，自己正身處成都，酒店之前已經交給他人幫忙經營管理；地震發生後，一直未能聯絡上酒店員工。

魏先生（化名）在海螺溝景區周邊擁有5家民宿，其中1間在磨西鎮，另外4間在海螺溝景區內。他介紹，今日上午從磨西鎮外出到縣里，中午地震發生後，他曾給磨西鎮的店面打過電話，店員都表示人身安全，但他一直未能聯繫上海螺溝景區4間民宿的員工。

下午2時許，魏先生欲聯絡磨西鎮民宿的員工，卻發現通訊已經中斷，「這段時間因為疫情的原因，人流量比較小，基本沒有旅客居住，希望能早日聯繫上他們，也希望我的員工能夠安全」。