福建計算機系大學生偽造校園出入碼　校方半年後發現予嚴重警告

據福建省閩南師範大學網站消息，該校學生工作處3月24日作出《關於給予黃某某同學紀律處分的通報》稱，2021年7月，計算機學院黃某某擅自篡改偽造「進出校園二維碼」腳本程式並將其部署在自己的伺服器上。



2022年1月7日，該程式被「信息安全管理平台」（教育系統安管平台）監測發現，觸發學校網絡安全和疫情防控預警，影響惡劣。為嚴肅校規校紀，維護校園安全穩定，經研究決定給予黃某某同學嚴重警告處分。

40人違規離校被處分

此外，閩南師範大學近期在摸排學生出入校園情況的過程中，還發現教育科學學院楊某某同學隱瞞行程，夜不歸宿，偽造通行碼，給學校疫情防控工作帶來較大隱患，影響惡劣。為嚴肅校規校紀，維護校園安全穩定，經研究決定給予楊某某同學警告處分。

該校學生工作處3月24日還表示，近期學校在組織排查過程中，仍發現有學生未經審批私自離校，給校園疫情防控工作帶來較大風險，影響惡劣。為嚴肅校規校紀，維護校園安全穩定，經研究決定給予姜某等39名同學紀律處分。

學生工作處表示，當前全國疫情呈現多點散發狀態，學校駐地漳州市出現疫情。希望同學引以為戒，自覺遵守學校管理制度，絕不弄虛作假。對於違反校紀校規的同學，一經發現，學校將嚴肅處理。

據福建省衛健委，3月27日0至16時，福建全省新增本土確診病例5宗（泉州4宗，南平1宗，其中無症狀轉確診1宗），本土無症狀感染者115宗（泉州113宗，漳州2宗）。

自3月13日以來，福建全省累計報告本土確診病例1105宗（泉州1003宗，莆田60宗，廈門21宗，漳州16宗，福州2宗，南平1宗，三明1宗，寧德1宗），本土無症狀感染者1551宗（泉州1503宗，福州22宗，莆田12宗，漳州11宗，南平2宗，龍岩1宗）。