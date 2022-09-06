全國首創「平疫結合」病房投用　一鍵啟動正負壓裝置變成傳染病房

9月初，全國首個「平疫結合」快速切換病房，在浙江大學附屬邵逸夫醫院正式投用。

據介紹，「平疫結合」病房平時可用於日常醫療使用，一旦出現大規模疫情，就可以啟動正壓負壓裝置，切換至符合「三區兩通道」要求的傳染病房。



院方介紹，若出現大規模疫情，「平疫結合」病房就可迅速通過氣壓梯度切換和關閉隔離門，形成隔離區、緩衝區、生活準備區，避免未經過濾的空氣往其他區域流動。同時，醫院以護士站為坐標，將空間劃分為3個獨立的區域，設置3組不同功能的電梯，配備2套新風系統，每間病房都設有排風設備和過濾裝置。

若出現疑似或確診個例，院方可通過單獨的污染電梯轉送患者至過渡病室隔離，關閉過渡病室與病房其他區域間的隔離門，形成微負壓狀態，不影響其他病房正常使用。

緩衝區天花板設有「暗格」。（微信公眾號＠浙江大學醫學院）

若出現大規模疫情，則關閉病房區域與工作人員區域之間的隔離門，將整個病區切換為隔離病區，形成有壓力梯度差的第一、第二、第三緩衝區，避免污染空氣往清潔區流動，保障醫護人員安全。

此外，緩衝區設有出氣筒及暗格，前者可將區域內的空氣通過出氣筒抽出，再經過過濾裝置轉化為清潔空氣後排出；後者則是新風口、回風口，封閉後能避免未經過濾的空氣流通到其他區域，保持緩衝區域密閉的狀態。