現實版「藥神」男子代購罕見病藥被控販毒罪　獲取保候審

2021年7月，網名為「鐵馬冰河」的安徽男子因從境外購買治療罕見癲癇疾病藥品氯巴占（Clobazam），被中牟縣公安局偵查人員從安徽望江縣的家中抓捕，並被以販毒罪起訴。日前，「鐵馬冰河」被取保候審。



據《齊魯晚報》報道，「鐵馬冰河」是安徽人，他有一個8歲的女兒，患有癲癇性腦病。 2020年春天開始，「鐵馬冰河」通過網絡，從國外購買氯巴占，並出售給患有癲癇疾病的患者家屬。

氯巴占，是一款治療此類疾病非常有效的廣譜抗癲癇發作藥物，能有效控制住癲癇發作。截止到目前，氯巴占分別在英國、法國、德國、意大利、阿根廷、印度等多國均有上市。而在中國，氯巴占屬於第二類精神藥品，受到嚴格管控，未獲批准上市銷售。

2022年3月18日，罕見病患兒家長「鐵馬冰河」代購氯巴占被認定「毒販」案一審開庭。庭審前，「鐵馬冰河」的妻子胡倩將132名病友家屬聯名的訴求書，交到法官手中。這132名病友家屬的孩子，都患有罕見的癲癇性腦病，必須服用「氯巴占」，才能控制癲癇發作。

法庭上，「鐵馬冰河」辯護稱：「自己代購藥物是為了自救和救人。」據胡倩初步統計，「鐵馬冰河」幫助過的病友家屬，多達1500餘人。

上周五（15日）為罕見癲癇疾病代購治療藥物氯巴占一案的當事人「鐵馬冰河」被取保候審，鄭州市中牟縣看守所對其予以釋放。