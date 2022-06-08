國家衛健委等九部門通知：嚴查醫務人員利用職務之便直播帶貨

為糾正醫藥購銷領域和醫療服務中的不正之風，國家衛健委、公安部、國家市場監管總局等九部門近日印發通知，要求嚴查醫務人員利用職務之便直播帶貨等。



通知首先要求紮實做好疫情防控領域糾風工作，對偽劣防護產品、假劣藥等違法犯罪行為要從嚴從重打擊，並要全力保障疫情防控藥品、醫療器械質量安全，以及做好新冠肺炎治療藥物和醫用防護醫療器械應急審批，嚴把質量關，加強風險管理，加大重點省份的醫療物資質量專項督導工作力度等。

之後，通知要求深入開展醫療領域亂象治理，維護醫保基金安全，懲治「紅包」、回扣等行風問題，嚴肅查處醫療機構工作人員利用職務、身份之便直播帶貨；要持續推進打擊欺詐騙保專項整治行動，精準打擊篡改腫瘤患者基因檢測結果、串換高值醫用耗材、血液透析騙取醫保基金以及醫保卡違規兌付現金等違法違規行為；不得向孕產婦和嬰兒家庭宣傳、推薦母乳代用品，以及為相關推銷宣傳人員提供條件和場所；持續清理各類醫療美容機構開展「小腿神經離斷瘦腿手術」等有效性存疑、風險性極高的診療項目；加大對出生醫學證明簽發機構的抽查力度，嚴厲打擊偽造、變造、買賣或者盜竊出生醫學證明的違法違規行為等。

此外，通知還要求嚴厲打擊醫藥購銷領域非法利益鏈條，探索建立長效監管機制；嚴懲醫藥企業虛構業務事項套取資金，用於「帶金銷售」、商業賄賂的違法違規行為；嚴禁公立醫療機構違規線下採購，防範醫療機構與醫藥企業合謀提高掛網價格；懲突破醫療質量安全底線，濫用藥品耗材設備牟取個人利益行為等。