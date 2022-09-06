李亞鵬持股公司被強制執行4.5億　距欠債4千萬案終審敗訴僅過兩月

內地男演員、王菲前夫李亞鵬近年陷入巨額債務風波，在欠債4000萬（人民幣．下同）一案終審敗訴過去兩個月後，周一（5日），他持股公司被強制執行逾4.5億元，再次引起輿論關注。



據中國執行信息公開網顯示，麗江雪山投資有限責任公司、陽光壹佰置業集團有限公司、濰坊陽光壹佰置業有限公司新增被執行人信息，執行標的約4.5億元，執行法院為北京金融法院。

天眼查App顯示，陽光壹佰置業集團有限公司分別持有麗江雪山投資有限責任公司、濰坊陽光壹佰置業有限公司31%及90%的股份，而李亞鵬持有麗江雪山公司約27.84%股份，並擔任董事。

據《中國基金報》報道，2012年麗江雪山投資以1.635億元奪得束河街道一宗27.256公頃土地作為住宿餐飲用地，計劃開工時間為2013年8月。2012年至2015年，雪山藝術小鎮在李亞鵬操盤下星光無限，李還讓「專業」的操盤團隊量身設計了逾130棟190平方米到300平方米的清水獨棟別墅，價格可賣至700萬元至上千萬元。在李的帶動下，其圈內好友楊坤、趙薇、胡軍等也都在當地置辦了資產，但就沒有自住，而是成立了「中國好機友俱樂部」。

不過，項目開盤後幾乎無人問津，只賣掉30多棟別墅。2015年6月，陽光100以1.938億元收購李亞鵬旗下中書控股麗江雪山藝術小鎮項目51%股權，並全面介入項目經營與銷售。接盤後，李亞鵬團隊此前規劃的別墅都分割成返租式公寓銷售，可是項目近年的銷售依然不佳。

截至2020年年中，陽光100雪山藝術小鎮已完工仍未出售的建築面積為26335平方米，發展中的建築面積是32995平方米，項目預計2022年竣工。而隨著陽光100資金鍊斷裂，小鎮無以為繼，更有網民透露當地已經雜草叢生。

王菲與李亞鵬曾於2005年結婚，2013年離婚。（視覺中國）

欠債4000萬案7月終審敗訴

李亞鵬另一引起輿論關注的事情是「欠債4000萬案」，李還曾因案件被列入俗稱「老賴」的失信被執行人。該案於7月6日由北京市第三中級人民法院作出終審判決，李亞鵬及其兄李亞煒的上訴被法院駁回，維持原判。

據一審判決材料顯示，經法院審理查明，2012年，泰和友聯與李亞鵬持股的麗江雪山簽訂《項目合作框架協議》，約定雙方合作完成「雪山文苑」項目。泰和友聯為麗江雪山注資6000萬元並獲得其10%股份，後者承諾該筆注資只用於與項目有關的用途，未經公司全體董事一致同意決議通過，不得挪作其他用途。雙方還約定3年的開發週期屆滿時，由泰和友聯先行收回約定的4000萬元固定權益收益。

2015年4月，李亞鵬和李亞煒、北京中書投資控股有限公司向泰和友聯出具《承諾函》，顯示麗江雪山及原股東（李亞鵬、李亞煒、李一兵）就股東李亞鵬及李一兵股權轉讓給陽光集團和與泰和友聯的到期債權保證事宜作出承諾，即最晚於2015年12月25日前支付4000萬元的到期債權，李亞鵬及中書公司以其在麗江雪山的全部股權為該債權提供股權擔保。然而，李亞鵬一方此後一直未支付相關款項，催款不果的泰和友聯遂將李亞鵬、李亞煒和中書公司訴至法院。

李亞鵬近年陷入巨額債務風波。（網易）

法院審理時，李亞鵬和中書公司曾辯稱，泰和友聯以麗江雪山被拍賣相要挾，脅迫李亞鵬、李亞煒、李一兵簽署《承諾函》，李亞鵬不得不簽署，對4000萬元投資收益擔保責任，以換取泰和友聯放棄優先購買的承諾，簽署《承諾書》不是李亞鵬和中書公司的真實意思表示。然而，法院認為李亞鵬提交的證據不足以證明他在簽署時存在被脅迫的情形，對此不予認定。

2021年3月16日，北京市朝陽區人民法院對此案作出重審判決，判李亞鵬、李亞煒向泰和友聯支付4000萬元及利息，駁回泰和友聯其他訴求。