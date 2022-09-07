北京化工大學爆疫增13病例　校方：冀大家拒絕躺平打好疫情殲滅戰

北京爆發高校感染群組，北京昨日（6日）新增14宗本土確診病例，其中13宗與北京化工大學昌平校區有關。



北京化工大學副校長王峰表示，學校已暫停校園一切聚集性活動，有序開展線上教學。

北京市疾控中心指，需教育學生做好進返京途中的個人防護，返校後加強健康監測，嚴格落實「日報告」、「零報告」制度；返京返校後7日內嚴格按規定落實核酸檢測頻次，減少校園流動，不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，不開展線下聚集性活動。

北京市委教育工委指出，當前仍有近23萬高校師生員工需要陸續返京返校，各高校要嚴格按照秋季開學疫情防控工作方案的要求，加強返校報到重點環節防控工作。一是返校前強化遠端管理，二是返京返校途中要做好防護指導，三是學生返校後要加強健康監測。

6日晚上，北京化工大學發布致全體師生員工的一封信，提到要時刻保持必勝信念。希望大家相信政府，科學有效落實各項防控措施，不恐慌、不焦慮、不信謠、不傳謠，不被虛假信息所蒙蔽、不被負面情緒所裹挾。同時，也希望大家拒絕「躺平」、收穫快樂，在身體力行中弘揚偉大抗疫精神，讓自己正能量更加充沛，精氣神愈發飽滿，以昂揚向上的精神狀態打好疫情「殲滅戰」。