內地增1499宗本土病例 成都增90宗開展社會面清零攻堅行動
撰文：朱加樟
出版：更新：
國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增1499宗新冠肺炎本土病例，西藏佔最多，佔505宗。
內地昨日新增264宗本土確診病例，四川68宗，西藏52宗，廣東43宗，內蒙古39宗，海南30宗，黑龍江7宗，江西4宗，新疆4宗，河北3宗，吉林3宗，遼寧2宗，山東2宗，陝西2宗，青海2宗，北京1宗，福建1宗，廣西1宗，含44宗由無症狀感染者轉為確診病例（海南25宗，內蒙古7宗，新疆4宗，吉林3宗，廣東2宗，四川1宗，西藏1宗，陝西1宗）。無新增死亡病例。
昨日新增1235宗本土無症狀感染者，西藏453宗，黑龍江148宗，青海93宗，遼寧89宗，江西70宗，四川70宗，內蒙古69宗，山東63宗，新疆32宗，廣西28宗，河南20宗，吉林19宗，廣東17宗，湖北15宗，天津12宗，甘肅10宗，海南9宗，河北5宗，安徽4宗，浙江3宗，貴州3宗，重慶2宗，陝西1宗。
深圳方面，5日新增36宗本土感染個案，包括27宗本土確診病例及9宗本土無症狀感染者。
+1
成都方面，5日新增90宗本土感染個案，包括59宗本土確診病例及31宗本土無症狀感染者。
成都自5日零時起至7日24時，繼續進行全員核酸檢測。成都5日宣布，為盡快實現社會面清零目標，在全市開展社會面清零攻堅行動。相關措施包括開展社區管控補漏行動、開展流動嚴控行動等。