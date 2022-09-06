四川地震｜民宿老闆親述逃亡過程：慌忙衝出室外根本來不及回頭看

9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。此次地震至少造成66人遇難，248人受傷。

地震發生後，被多個景區包圍的震中磨西古鎮通信中斷，一度與外界失去聯繫，在當地經營民宿的李平（化名），就講述了地震一刻的經歷。



海螺溝位於貢嘎雪峰腳下，以低海拔現代冰川著稱，景色壯麗奇特，是國家5A級旅遊景區。2年前，「95後」的李平從成都到當地開民宿，將店址選在距景區門口約200米的鵬程路上。

此次地震的震中地區位於磨西鎮海螺溝冰川森林公園附近，距離李平的民宿不足30公里。他憶述地震一刻時仍心有餘悸，「感受到樓開始晃後，我們就馬上跑出去了，在民宿中間的空地大喊『地震來了』」。

磨西古鎮地震前的景貌。（微博＠海螺溝景區）

他表示，現在是旅遊淡季，民宿只有3、4戶客人，「連同工作人員，我們十幾人一起衝出去，根本來不及回頭看」。他們跑到民宿外的廣場，發現已經聚滿大批民眾，「震得還是蠻厲害的，後面還有兩次餘震。但因為我們的動作很快，所以沒有遇到什麼危險」。

他表示，地震後大家都神色慌張，希望能與外界恢復聯繫。在幾個小時後，信號車終趕到現場，他立即向遠在成都的家人報平安。

李平從員工的口中得知，自家四層磚瓦樓房的牆面已經裂出幾條大縫，而隔壁家木質樓房大部分已經垮塌，「現在損失什麼的都不重要，人沒事就好」。據他估算，鵬程路上有上百家民宿，但目前沒有聽到鄰居傷亡的消息。

李平在當地擁有四家民宿，其中一間建設中的民宿，因疫情緣故建材運輸被迫停滯，「那估計是我損失最慘烈的一個民宿，肯定已經面目全非了。剩下的幾家，牆面裂開的肯定不能再住了，還要確認內部的毀壞情況」。他預估，自己整體損失超過一百萬，但他依然樂觀，「大不了重新開始咯，沒什麼的。人沒事，別的都不重要」。

《央視新聞》報道，四川路橋所屬康新項目部正在磨西古鎮搶通往海螺溝景區的唯一道路，據估計景區內超過200人被困。由於工作區域有限，當局已派出1台挖掘機，2台裝載機，15名現場搶險人員。