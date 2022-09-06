四川地震｜台灣陸委會稱願協助　台消防署：搜救隊已準備好救災

四川昨（5）日發生規模達黎克特制6.8級地級震多人死傷。台灣陸委會今（6）日表示，已透過海基會向大陸表達台灣慰問之意，如有救災需要，台灣願提供必要協助。

台灣消防署同日稱，特種搜救隊第一時間已完成搜救人員40人、搜救犬1隻與各式救援裝備器材5公噸救援整備，一旦接獲外交部或陸委會指示，隨時可搭乘專機馳援，展現台灣救災軟實力。



台灣消防署指，四川省瀘定縣強震造成的傷亡持續攀升，消防署於第一時間已下令通報特種搜救隊各單位進行人道救援任務整備，並聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制。

消防署說：「本次中國四川發生強震，消防署本於人道關懷與救災無分國界精神，目前已做好人員、搜救犬及救援裝備器材的各項整備，台灣國家搜救隊已經準備好了，隨時做好國際人道救援任務準備！」

（台灣消防署）

台灣陸委會表示，「有關昨（5）日在中國大陸四川省甘孜州瀘定縣發生芮氏規模6.8 地震，造成人員傷亡，後續餘震不斷。總統府於本（6）日轉達蔡總統的慰問及關懷，除向不幸罹難的人員及家屬致上哀悼之意，也期盼搜救和災後復原工作能夠順利進行，儘早恢復正常生活。」

陸委會稱，根據目前掌握資訊，沒有台籍人士受困於當地或有傷亡情形，政府並已透過海基會向大陸表達台灣慰問之意，至盼災害減至最低、災民早日恢復正常生活。內政部消防署刻正進行人道救援任務準備，如有救災需要，台灣願提供必要協助。

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