田馥甄捲「台獨」風波微博首發聲　轉央視貼文為四川地震祈福

台灣藝人田馥甄（Hebe）早前意外捲入「台獨」風波，時隔33天後她首度更新微博狀態，並發文為四川地震祈禱。



四川甘孜州瀘定縣周一（5日）發生6.8級地震，至少74人死亡、259人受傷。多名藝人在地震發生後發文祈求平安，其中，田馥甄亦轉發官媒「央視新聞」的微博，並稱「願大家平安！注意安全小心餘震！四川辛苦了」。

值得注意的是，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）上月訪台期間，田馥甄在個人社交媒體帳號中分享吃意大利麵的照片，還配文「不用打腫臉，午睡醒來就是腫臉。充胖子的女紙，還是要來一張女星代言意大利麵好吃狀扳回一城。」

以及發布在森林中享受著悠閒時光的照片，配文「很陶醉在那邊省省，省原來被錄影存證我的蠢」的文字，而被不少大陸網民認為是「台獨」藝人，並建議大陸當局對她進行「封殺」。

而今次轉發央視新聞微博的行為，亦令不少網民態度「轉肽」：「2008年S.H.E三人在上海舉行慈善賑災，為汶川同胞捐款人民幣2000萬元。永遠都是行動大於語言的有愛的人。」、「她真的一個月前多少人啊內地人指著她的鼻子罵可是她整整三年沒有來內地掙錢啊，河南洪災捐60w的是她被惡毒辱罵過後祝大家平安的還是她。」