2022中國民營企業500強出爐　京東營收逾9515億元居冠

全國工商聯周三（7日）發布「2022中國民營企業500強榜單」及調研分析報告，京東集團、阿里巴巴(中國)有限公司、恒力集團有限公司位居前三強。據了解，本年度民營企業500強的營業收入總額達38.32萬億元（人民幣，下同），按年增長9.13%。



阿里巴巴(中國)有限公司位列「2022中國民營企業500強榜單」第二名。（網易圖片）

據《中國新聞網》報道，該榜單為全國工商聯組織開展的第24次調查，調研對象為2021年度營業收入總額在5億元以上的8602間企業。

報告顯示，有19間500強企業營業收入超3000億元，其中，京東集團以9515.92億元的營業收入規模，「首次」位居民營企業500強榜首。位列前五名的還包括阿里巴巴（中國）有限公司（8364.05億元）、恒力集團有限公司（7323.45億元）、正威國際集團有限公司（7227.54億元）、華為投資控股有限公司（6368.07億元）。

報告顯示，2022年民營企業500強入圍門檻達263.67億元，較去年增加28.66億元；製造業民營企業500強入圍門檻達125.72億元，較上年增加25.21億元；服務業民營企業100強入圍門檻達301.16億元，比上年減少21.61億元。

此外，中國企業聯合會、中國企業家協會周二（6日）還發布了「2022中國企業500強」榜單及分析報告。「2022中國企業500強」的入圍門欄為446.25億元，較上年提高53.89億元，創下榜單有史以來的最高升幅；實現營業收入突破百萬億元，為102.48萬億元，較上年增長14.08%，實現近十年來的最大漲幅。