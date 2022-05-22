京東總裁徐雷退所有媒體群組　疑因暗批上海封控後要「慎言」

內地電商巨頭京東集團總裁徐雷，近日退出所有微信媒體群組。此前上海封城，京東投入物資保供遭遇諸多封控阻礙，徐雷曾在群組數度批評政府封控措施。有聲音指他退群組是為了「謹言慎行」。



據《鳳凰網科技頻道》報道，徐雷最近陸續退出所有媒體群組，他此前在多個媒體群組還算活躍，他常聊有關京東業務、足球等話題。

不過，上海因疫情封城後，徐雷就發表上海物資供應，批評政府措施的相關言論近日引起很大關注。

徐雷上述言論在很多媒體群組瘋傳。他在媒體群組表示：「寫的很委婉了，這段時間憋的我都快抑鬱了。」

他提到，上海疫情初期，市內庫房被封了，京東還可以用昆山主庫群以及全國公司庫房支援，「但道路被封，進不去，最後徹底癱了」，並有感而發寫道：「政府一定要知道什麼是保民生，供應鏈一旦斷掉，啥都沒有。」

對此，很多網民認為徐雷是真性情，對於疫情防控期間的物資保障有很大幫助；也有人認為，徐雷出任京東集團新任行政總裁後，很多言論可能會被放大，給企業帶來不必要的麻煩。

報道認為，徐雷退出所有媒體群組是希望「謹言慎行」，媒體群組不是普通的群組，它是一個「輿論放大器」，作為京東集團的「一把手」，徐雷言論不僅代表個人，更代表京東集團。