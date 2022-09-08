內地女首富換人！恒力石化范紅衛　工廠會計創業今身價151億美元

恒力石化董事長范紅衛取代碧桂園的楊惠妍，成為新任內地女首富。據《紅星資本局》報道，8月30日福布斯實時富豪榜（Real Time Billionaires )上，范紅衛家族以151億美元財富位列全球富豪第118位，超過楊惠妍家族以及龍湖集團的吳亞軍，此前楊惠妍長期占據內地女首富之位。



據《紅星資本局》報道，截至9月3日，范紅衛家族在福布斯實時富豪榜上再進6位，排名112；楊惠妍的排名滑落至221。

2022年胡潤全球富豪榜上，范紅衛及其丈夫陳建華排名48，超過排名55位的楊惠妍。范紅衛在2022福布斯中國最佳CEO排行榜中排名第13，在2022福布斯中國傑出商界女性排行榜中排名第7。

綜合內媒報道，年輕時范紅衛是蘇州一家紡織廠的會計，其丈夫陳建華則是一名普通商販，經營化纖、生絲的買賣，兩人結婚後，開始創業。1990年代，范紅衛與陳建華借債369萬元（人民幣，下同），接手蘇州南麻鎮辦集體織造廠。兩人稱得上是白手起家。

從紡織業開始，范紅衛與陳建華不斷向產業鏈上游擴張，在化工領域經營多年。兩人共同掌握的恆力集團產業覆蓋煉油、石化、聚酯新材料等，旗下擁有上市公司恆力石化、松發股份、以及新三板公司同里旅遊。目前最重要的上市公司恆力石化由范紅衛擔任董事長兼總經理。



2003年，夫妻成立恆力集團。2007年，恆力集團年產20萬噸超亮光絲項目正式投產，填補國內高檔有光絲生產領域的空白，並打開了一直被國外壟斷的中高檔有光絲市場。2008年，恆力集團首次進入「中國企業500強」榜單，位列第407位。

恒力石化董事長范紅衛。(微信公眾號@恆力集團)

恆力石化上半年增收不增利 數百億元短債壓力待解

內媒《封面新聞》報道，千億元營收背後，范紅衛也如履薄冰，她管理的恆力石化正面臨不少困難。恆力石化半年報顯示，，2022年上半年，公司財務費用為30.60億元，其中利息費用達27.19億元，公司短期負債已高達700億元，恆力石化還更在上半年發行了20億元短期融資券。

公司也面臨現金流壓力。2022年上半年，恆力石化資產負債率為74.96%。其中短期借款高達682.55億元，一年內到期的非流動負債71.01億元，合計超750億。但貨幣資金僅為255.78億元，無法覆蓋掉債務，償債壓力已經影響到了公司的收益。

2022年，范紅衛其實也經歷了財富縮水。據資料顯示，今年以來，范紅衛身家縮水24.5億美元（約合人民幣169億元），實控企業恆力石化股價年內最大跌幅超過30%。