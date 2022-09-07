爛尾樓｜鄭州宣布大幹30天停工樓盤全面復工：不配合房企要查稅

內房爛尾風暴持續發酵，7月開始，多個地方政府介入當地爛尾樓工程，採取的形式包括引入國資、幫扶指導建設、加強監管預售資金、督察工程進度以及為企業紓困等。



9月7日，一則河南鄭州市停工樓盤復工計畫的文件在網路流傳，文件中稱鄭州市將開展「保交樓」專項行動，「大幹30 天，確保全市停工樓盤全面復工」；文件中稱要在10月6日前，即一個月內實現全面復工。內媒《第一財經 》記者向鄭州市有關部門求證後，證實檔案的真實性。



此前，接連爆發爛尾樓、村鎮銀行風波的鄭州，地方政府率先成立規模達100億元的（人民幣，下同）房地產紓困基金。成為自7月初爛尾樓斷供風波以來，首個地方性地產紓困基金。

9月7日，名為《關於印發鄭州市「大幹30 天，確保全市停工樓盤全面復工」 保交樓專項行動實施方案的通知》在網絡流傳。通知要求，在10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。《第一財經 》記者求證鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組，部門負責人證實文件為真。

通知提到，經市委、市政府研究，決定在全市開展「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工的「保交樓」專項行動。通知提出了詳細的行動總體要求和具體實施方案。

通知要求，壓實企業主體責任。出險房地產企業要切實承擔自救主體責任，千方百計承擔或配合「保交樓」任務，通過處置未開發土地、在建項目和資產、公司股權等方式，多管道籌集資金，加快資金回籠進度，降低槓桿率，歸還挪用資金，回歸主業。

此外通知提到，稅務部門要對不配合復工的房地產企業進行偷漏稅核查。對停工逾期問題樓盤原有預售資金被挪用的，能夠追回的應當依法及時追回；房地產企業控股股東、實際控制人對資金挪用負有責任的，應當對損失承擔連帶責任；相關主管部門監管不到位的，商業銀行對資金挪用有過錯的，依法依規承擔相應責任。

爛尾樓風波 各地多招紓困

此前，據Github網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至7月22日，全國有近320個建案面臨業主斷供的風險。《華爾街日報》引述分析報道指，面臨斷供風險的房貸總額1500億至3700億美元（約1.17萬億至2.9萬億港元）。

金融穩定受衝擊下，許多地方政府試圖拆解風暴。日前江西景德鎮發佈措施，將讓國控集團、城投集團、昌江國資和珠山國資等4家國資平台參與化解風險，它們將進駐現場、調查、資產評估和工程清算，並與開發商和施工單位簽代管協議，新增貸款，督導在明年底完成「保交樓」。

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陝西西安、廣州汕頭和河北滄州則採取加強對預售資金的監管。據悉，房地產住宅項目多採預售制，由政府會同銀行對預售資金實施第三方監管，但實際的監管強度因地而異。至於湖南長沙和株洲，對於開發商無力完成的建案，當地設立工作組核實資產，研究幫扶方案。