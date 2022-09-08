中秋｜內地多地因應疫情再倡就地過節　國內航線均價降29％

臨近中秋「小長假」，內地多地再倡導就地過節、非必要不返鄉，民眾假期出行的目的地亦受此影響，大多轉變為短途遊。此外，國內航線票價還較端午小長假下降近29%。



圖為河北石家莊一間月餅生產企業，工人在製作月餅。（新華社）

據《中新經緯》報道，北京疾控日前發文提醒，「兩節」（中秋節和國慶節）臨近，廣大市民堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅遊或出差，宣導就地過節，減少跨市活動，進入公園、景區提倡預約、錯峰出行。

而在此之前，南京、無錫、泰安、臨沂、泉州、建德、懷化、牡丹江、莆田等多地均表示提倡就地過節。同時，河南洛陽、商丘、方城等地發布《致在外老鄉的一封信》，呼籲非必要不返鄉、在條件許可的情況下暫緩返鄉。

國內航線機票則有望迎來暑期和國慶間的價格窪地。（示意圖片／視覺中國）

受此影響，本地遊、周邊遊或成為內地民眾中秋出遊的主流，據內地旅遊網站「攜程」顯示，截至8月30日，中秋周邊遊周訂單按月增長267％，熱門目的地集中在長三角和珠三角城市。

然而，國內航線機票則有望迎來暑期和國慶間的價格窪地。「航旅縱橫」報告指出，根據9月7日前的客票預訂情況，中秋小長假期間國內航線平均票價約636元人民幣，按年下降近20%，更較今年端午小長假的平均票價下降近29%。