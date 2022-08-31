內地三大航上半年蝕近500億創歷史最差　專家稱正處復蘇態勢

受本土疫情反覆及燃油價格高企等因素影響，內地三大航遭遇巨大挑戰，上半年合共虧損496.59億元（人民幣，下同），創下新高，甚至高於去年全年虧損總額409.59億元。

不過，有內地民航專家就表示，經歷了上半年整體市場低迷狀態後，多重因素顯示民航業正處於復蘇態勢，暑期民航市場走出「V」字形反彈。



受到疫情反覆與燃油高成本影響，內地三大航今年上半年淨虧損翻倍。（視覺中國）

中國南方航空、中國國際航空、中國東方航空周二（30日）晚相繼發布2022年上半年財報，三大航合共營收841.24億元，南航、國航、東航營收分別為408.17億元、239.53億元、193.54億元，分別按年下降20.86%、36.4%、44.24%。

三大航上半年合共虧損496.59億元。其中，國航淨虧損最高，達194.35億元，按年擴大近1.9倍。其次，東航虧損187.36億元，虧損按年增幅最高，近2.6倍。南航淨虧損114.88億元，按年擴大近1.5倍。而去年同期，國航、東航、南航的虧損額分別為67.86億元、52.08億元和46.88億元。

三大航上半年合共營收841.24億元，合共虧損496.59億元。（圖為成都天府機場／視覺中國）

內地傳媒指，上半年民航業的核心痛點仍在於需求被疫情抑制、疊加油價高企、人民幣貶值等多重因素航司的燃油成本和匯率損失大幅增加，上半年行業整體虧損加重。

其中，航油成本是航空公司最主要的成本支出之一。上半年三大航燃油成本共計337.03億元，佔營業成本均超過四分一。其中，南航航油成本最高，達143.95億元，按年增長16.69%。國航燃油成本為103.48億元，按年增長4.37%。東航航油成本為89.6億元，按年下降8.32%。

此外，受疫情反覆衝擊，據中國民航局數據顯示，2022年上半年內地民航運輸總周轉量為2019年同期46.7%；旅客運輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。

2022年上半年內地民航旅客運輸量1.18億人次，為2019年同期36.7%。（新華社）

不過上半年，民航國內客運市場航班量自2022年4月觸底反彈，雖然旅客周轉量、客座率、單位收益等運營效益指標尚未恢復至疫情前水平，但總體呈現復蘇勢頭。以7月為例，國航平均客座率為66.2%，按月上升3.1個百分點。東航7月客座率為66.98%，南航為69.98%。雖按年下降，但按月6月均有所增長。