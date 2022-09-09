英女王逝世登微博熱搜榜首　有網民稱9.9毛澤東忌日更值紀念

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）英國時間9月8日下午2時在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡逝世，享年96歲。在中國內地，大量新聞傳媒以詳盡新聞及資料稿件加以關注，並介紹英女王的不凡一生及其對中英關係的貢獻。

事件也持續位於微博熱搜榜首，至香港時間9日上午10時半，討論量超358萬人次。不過，除有人緬懷感慨外，亦有人批評英女王只是「舊制度殘餘勢力」，又指內地的緬懷者是「孝子」。

此外，有不少人在微博發布毛澤東照片，並配文提及9月9日為毛澤東忌日，認為毛澤東是今天「更值得紀念的人」。



英女王逝世在中國內地引發極大熱度，話題閱讀量已突破20億人次，且還在不斷增加中。中國內地的官媒、主流傳媒都相繼予以報道，並整理回顧她的不凡一生。被認為一向在外交話題上「鷹派」的官媒《環球時報》，也大力稱讚英女王為「中英友好推動者」。

+ 2

不過，微博上的網民反應則趨於兩極化。除了緬懷和紀念外，也有網民毫不留情表示，「英女王都死了，英國搶走的稀世珍寶能不能還給我們了？」。有人回憶起當年英女王訪華時歸還一對鎏金獅子。還有一些人則是取笑哀悼英女王的人，說這些人是「英孝子」、「雲孝子」。

被稱作「愛國大V」的微博KOL上帝之鷹，則連發數張連登討論區的討論截圖，指香港大批「孝子」如喪考妣，「連親兒子都沒有這麼孝」。

有網民批評英國去年在微博以蠟燭疑似紀念六四是「先撩者賤」，號召到英國官方帳號以蠟燭截圖留言以示回應。（微博截圖）

有一些中國網民發布了英國駐華大使館2021年6月4日疑似紀念六四事件的微博帖文，該帖文沒有文字，只有一張蠟燭的圖片。這些網民批評英國「先撩者賤」，號召到英國官方帳號以蠟燭截圖留言以示回應。

此外，有不少中國網民在微博上發布了毛澤東的照片，並指出9月9日是毛忌日，要紀念「應該紀念的人」，並指今天微博熱搜榜首是英女王逝世，是令中國人恥辱之事。官媒《人民日報》、《環球時報》也相繼發文緬懷毛澤東。