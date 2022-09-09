英女王逝世｜多國領導人悼念　普京：她理所當然受人愛重

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）2022年9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭、蒲廷）向查理斯三世、王室家族及整個英國送上慰問，指伊利沙伯二世生前理所當然地受到臣民的敬愛和尊重，以及在世界舞台上的權威，希望查理斯可以在這個困難而無法彌補的損失中展示勇氣和韌性。

美國總統拜登（Joe Biden）指示白宮、華盛頓國會等建築物下半旗致哀。他及第一夫人吉爾發表聲明，稱讚伊利沙伯二世畢生奉獻在工作上，指世界在萬變時刻，伊利沙伯二世是穩定的存在，以及多個世代英國人安心及驕傲的來源。他認為大家對她持久的敬重，團結英聯邦的民眾，她在位七十載見證了人類史無前例的發展，以及人類尊嚴的前進。

Our statement on the death of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/0n7pmVVg2w — President Biden (@POTUS) September 8, 2022

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）則宣布全國哀悼三天。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，伊利沙伯二世是法國的朋友，而且是一名善心的女王，並留下長久的印象。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱對伊利沙伯二世的離世感到極度傷感，指這是一個無法彌補的損失，並向英國及英聯邦送上真摰的慰問。

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）向英國王室表達慰問，他形容伊利沙伯二世曾被譽為「毫不動搖的伊利沙伯」（Elizabeth the Steadfast），指她生前透過工作和承擔，向大家展示當今世界的長久價值的重要性。

英女王逝世：圖為2022年9月9日，英國首相卓慧思在首相府門外就英女王去世發表講話，籲民眾對新英王查理斯效忠。（AP）

英國新任首相卓慧思（Liz Truss）在首相府外發表講話，稱伊利沙伯二世的離世震驚全國和世界，形容對方生前的貢獻是建立當代英國和大英帝國精神的磐石。卓慧思憶述兩日前與女王會面的場面，指女王為她帶來啟發，她同時向查理斯致敬，強調全國需要團結一致支持英王，給予大家的忠誠和奉獻，並以「天祐吾王」作結。

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）就女王離世一事稱，這是國家最哀傷的一天。

曾經與英國政府抗爭多時的北愛爾蘭新芬黨（Sinn Fein）發表聲明，感謝伊利沙伯二世生前推動當地和平及諒解的工作，該黨前主席亞當斯（Gerry Adams）表示，對方在位時，英國與愛爾蘭的關係不斷改變，因此認為她為此貢獻良多。