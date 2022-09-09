中共中央政治局會議召開　二十大將確立重大理論觀點和戰略思想

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）擬定於10月16日在北京召開。周五（9日），中共中央政治局在國家主席習近平主持下召開會議，研究擬提請十九屆七中全會討論的十九屆中央委員會向中共二十大的報告稿等，以及審議《十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告》、《關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告》等。會上又提到，要把二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章。



會議聽取了十九屆中央委員會向二十大的報告稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，聽取了《中國共產黨章程（修正案）》在黨內一定範圍徵求意見的情況報告，聽取了十九屆中央紀律檢查委員會向二十大的工作報告稿徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將這3份文件稿提請黨的十九屆七中全會討論。

會議認為，二十大是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，對鼓舞和動員全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義、全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重大意義，並提及要科學審視當今世界和當代中國發展大勢，深入總結黨領導人民推進改革開放和社會主義現代化建設的生動實踐和新鮮經驗，不斷開創中國特色社會主義新局面等。

會議認為，黨章是黨的總章程，對堅持黨的全面領導、推進全面從嚴治黨、加強黨的建設具有根本性的規範和指導作用。二十大根據新形勢新任務對黨章進行適當修改，有利於全黨更好學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，更好把中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程推向前進。要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進全面從嚴治黨的新要求，更好以偉大自我革命引領偉大社會革命。

二十大擬定於10月16日在北京召開。圖為人民大會堂。（新華社）

另外，會議指十九大以來，以習近平為核心的黨中央對持之以恆正風肅紀作出新部署、提出新要求，修訂完善中央八項規定實施細則，推進全黨作風建設不鬆勁、不停步、再出發。經過堅持不懈努力，剎住了一些長期沒有剎住的歪風邪氣，解決了一些長期沒能解決的頑瘴痼疾，黨風政風煥然一新，社風民風持續向好。

同時，會議認為在習近平親自部署、推動下，黨中央把解決形式主義突出問題和為基層減負結合起來，作為黨的作風建設重要內容統籌謀劃、一體推進。中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制採取有力措施督促推動各地區各部門持續糾治形式主義、官僚主義突出問題，為基層卸下不必要的負擔。黨內存在的形式主義、官僚主義問題得到一定程度的遏制和治理，基層黨員幹部有了更多時間和精力抓落實。整治形式主義為基層減負已成為各地區各部門抓作風建設的常態化工作，成為推動全面從嚴治黨向縱深發展的有力抓手。

最後，會議強調，抓作風建設只有進行時，沒有完成時。中央八項規定要長期堅持。要準確把握新形勢下反「四風」的規律特點和工作要求，乘勢而上、再接再厲，繼續在常和長、嚴和實、深和細上下功夫，管出習慣、抓出成效，化風成俗。要發揚釘釘子精神，始終保持突出問題的整治力度，督促落實好基層減負各項措施，不斷健全基層減負的長效機制，強化並充分發揮常態化整治工作合力，讓減負成果更好惠及廣大基層幹部和人民群眾。