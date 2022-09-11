疫情｜廣州多個公園景區需持72小時核酸陰性證明入園

近日，廣州市多個公園景區發布了關於入園要求的最新通告，要求遊客持72小時內核酸檢測陰性證明入園。



廣州市公園協會稱，按照國家疫情防控部門最新要求，2022年9月10日至10月底期間，進入旅遊景區須查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明。

目前，廣州越秀公園、廣州動物園、廣州中山紀念堂、廣州市白雲山風景名勝區、廣州市流溪河國家森林公園、廣州市石門國家森林公園等市內多個公園景區已發布最新入園要求，建議市民遊客前往公園景區遊玩前諮詢清楚相關防疫規定。

2021年11月18日，廣州越秀區，晴朗天氣下，位於越秀公園內的主要景點「五羊石像」。（漢華易美視覺科技有限公司）

廣州市石門國家森林公園管理中心的公告，文化和旅遊部辦公廳印發了《關於做好2022年中秋節、國慶節假日市場工作的通知》（文旅發電〔2022〕209號），要求「A級旅遊景區對所有入園遊客進行掃碼測溫，查驗72小時核酸檢測陰性證明，符合屬地疫情防控要求的方可進入」。

9月9日，廣東省文化和旅遊廳在官網發布了2022年中秋國慶假期旅遊安全提示。其中提出，入住星級旅遊飯店、等級旅遊民宿，進入A級旅遊景區主動出示72小時內核酸檢測陰性證明。

廣州市衛健11日通報，9月10日，廣州市無新增新冠肺炎本土確診病宗和本土無症狀感染者，新增境外輸入確診病例8宗，截至10日24時，全市累計報告新冠肺炎陽性感染者6929宗，其中確診病例3436宗，無症狀感染者3493宗。