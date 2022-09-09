英女王逝世｜36年前訪廣州入住白天鵝賓館　霍英東贈勞斯萊斯接待

1986年10月18日，英女王伊麗莎白二世及其丈夫蒞臨廣州「白天鵝」賓館。《上游新聞》報道，當時注資興建白天鵝賓館的香港富商霍英東特地贈送給賓館一輛閃爍著湛藍光彩的三排座古董「勞斯萊斯」，接機車隊的45輛車開動起來首尾相距可以超過1公里，場面浩大，當時白天鵝賓館準備的六道菜也別具巧思。



英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，另譯英國女王伊麗莎白二世）8日在蘇格蘭巴摩拉城堡逝世，震驚國際。其生前唯一一次訪問中國，是在1986年10月12日開始，為期7天的行程，也被不少媒體追憶。英女王是第一位訪問中國的英國君主，也是至今唯一的一位。

《上游新聞》報道，10月18日，伊利沙伯二世及其丈夫菲臘親王（Prince Philip，另譯「菲利浦親王」）到訪廣州，入住白天鵝賓館。

白天鵝賓館1979年由香港愛國商人霍英東投資開始興建，並於1983年2月6日正式開業。為迎接英女王訪廣州，霍英東特地給白天鵝賓館贈送勞斯萊斯汽車作接待使用。英女王對於那輛古董勞斯萊斯非常感興趣，為表示感謝，專門邀請白天鵝賓館的兩位司機到她的游輪參加午宴。

廣州《新快報》報道，白天鵝賓館準備的 「英女王宴」 一共五菜一湯：「月映仙兔、雙龍戲珍珠、乳燕入竹林、金紅化皮豬、鳳凰八寶鼎和錦繡石斑魚。」

廣州白天鵝賓館當時招待英女王的菜單。(廣州白天鵝賓館)

每一道菜名都寓意吉祥如意，廚師煞費苦心。「月映仙兔」是聞名遐邇的廣東點心拼盤；「雙龍戲珍珠」是由龍蝦和明蝦製成的蝦球；「乳燕入竹林」，則是以名燕窩和鮮嫩竹筍為原料配製，碟上擺有一隻以紅蘿蔔雕成的乳燕。

「金紅化皮豬」即是廣東名菜烤乳豬；「鳳凰八寶鼎」是廣東有名的冬瓜煲；「錦繡石斑魚」本是一道普通的海鮮，經過妝點後顯得不同凡響。

曾任白天鵝賓館副總經理的彭樹挺回憶，自那以後「英女王宴」成為白天鵝經典菜式套餐，在白天鵝賓館停業改造前，該套餐售價是一人2000元人民幣。

白天鵝賓館準備的 「英女王宴」 五菜一湯：

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此次訪廣州，伊利沙伯二世還在時任外交部長吳學謙等人陪同下，到廣州少年宮，參觀少年宮中的畫室，美術老師譚大衛向她送上了自己花了一個暑假時間臨摹的英女王肖像畫。畫中女王側身正坐，穿紫紅色長裙，頭戴王冠，身披綬帶。報道指，這幅畫後被掛上皇家遊船。

伊利沙伯二世還在時任外交部長吳學謙等人陪同下，到廣州少年宮。(新快報)

隨後，伊利沙伯二世參觀廣州流花西苑，親手種下一棵來自英國溫莎大公園的橡樹樹苗。報道指，36年過去，流花湖公園內，這棵女王手植橡樹仍枝繁葉茂。

廣州《新快報》報道，時任廣東省省長葉選平當時得知女王將在隔年（1987年）4月份過60歲生日，準備和女王同齡的盆景 「九里香」，作為禮物贈送女王。這株盆景隨女王返回英國，種植在溫莎大公園的植物園中。

在廣州華坑村參觀時，菲利普親王見到小孩和老人時，還不時用英語問好，更品嚐農民種植的香蕉和柑橘。報道指，菲利普親王在村邊見到一頭大水牛時，向主人詢問水牛的名字，還讓記者給他拍下與水牛的合影。