改革開放首批五星酒店　廣州白天鵝賓館不只接待英女王美國總統？

1983年2月6日，廣州白天鵝賓館開業，對廣州以至全中國來說，都是一件大事。作為中國第一批五星級酒店，白天鵝賓館的意義，遠比這頭銜來得重要，單單是它作為第一所對普通市民開放的高級賓館，已經證明它對改革開放的獨特意義；而其中，興建酒店的香港商人霍英東功不可沒。



白天鵝賓館歡迎普羅百姓入內 創高級酒店先河

今天到高級酒店喝杯茶、吃個飯，甚至只是進去拍拍照、上廁所，尋常不過；但那年頭，酒店出入管理非常嚴格，除非持有工作證、戶口簿及單位證明，否則一般人無法內進。

白天鵝賓館創國內先河，容讓酒店「四門大開」，歡迎任何人進入。大膽的作風，當年受到不少人質疑，除了擔心「階級敵人搞破壞」，安全問題、酒店設施維護也是另一考量，畢竟單是地毯，每呎就索價10港元，價值不菲。

霍英東力排眾議，堅持讓普通老百姓入進，「你說改革開放好，開放是甚麼樣？一看（白天鵝就知）……廣州沙面是個敏感的地方。以前就有所謂『華人與狗不得入內』的歷史傷口，如今修了一個賓館不讓老百姓進，與當年洋人買辦有何區別？」最終建議獲得接納，霍英東一力承擔酒店物品損毀的費用。

鄧小平曾三度到訪白天鵝賓館。第一次在1984年1月，鄧小平在酒店28樓俯瞰珠江景色後高興地說：「白天鵝好！比美國的還要好！」

圖為鄧小平1985年到訪時與霍英東握手合照。（網上圖片）

1983年人大副委員長廖承志（右）到白天鵝賓館參加開幕禮與霍英東（中）交談。最初廣州市政府打算把環市東路青菜崗的菜田給霍英東起酒店，但他說怕日後菜價貴了，要捱市民罵，所以拒絕，後來該處給另一港商利銘澤興建花園酒店，霍英東則自行選址在沙面興建。

1983年人大副委員長廖承志（右）到白天鵝賓館參加開幕禮與霍英東（中）交談。（圖片來源：中新社）

白天鵝賓館不分階層待客 成內地酒店典範

1983年的農曆新年，白天鵝賓館成為比花市更熱鬧的景點，成千上萬市民湧入參觀，幾乎把酒店大門推倒。

據說那幾天，參觀人士在酒店大堂擠掉的鞋，足足堆滿幾個籮筐，餐館洗手間每日用掉400卷廁紙，地毯被踩壞，廁所的抽水馬桶也打爛了好個，但這樣的情況也沒維持多久，一星期後逐步緩解。後來白天鵝賓館不分階層的待客之道，漸成內地酒店仿傚的典範。

鄧小平為白天鵝賓館題字，身旁為霍英東。（網上圖片）

白天鵝賓館曾被要求裝高射炮 霍英東反對

於白天鵝賓館，還有一項鮮為人知的歷史。

原來當年政府曾要求酒店在天台安裝高射炮，這並非針對白天鵝，而是政策規定凡30層以上高樓都得興建，以備戰備荒。霍東英曾調侃說：「放個炮在天台，誰還敢在這裏睡覺？」最終他得到時任政治局常委葉劍英的幫助，才不用興建高射炮。

白天鵝賓館曾接待40多個個家的元首和政府高官，包括英女王伊利沙伯二世、美國前總統尼克遜等。

圖為霍英東招待英女王的情況，圖右為其子霍震霆及朱玲玲。（網上圖片）

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霍英東說他之所以興建賓館，是因為賓館是社會縮影，反映國家的水平面貌。

作為改革開放最早回國投資的先鋒，他在興建白天鵝賓館的事上親力親為，把香港先進一套引進去，積極培養人才，推動改革開放。改革開放總設計師鄧小平曾三度光顧白天鵝賓館，還讚白天鵝比美國的酒店還要好，甚至為酒店親筆提字，在國內同類酒店絕無僅有，無論對白天鵝賓館還是霍英東，都是一種肯定。

據說酒店最初定名為「鵝潭旅遊賓館」，但霍英東覺得「潭」字有無底深潭和坑人的意思，所以改名為白天鵝賓館。其1983年落成時是國內最高建築，樓高34層。大堂的「故鄉水」是中外遊客的打卡熱點。（Getty Images）

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