北京疫情｜今日再增14宗本土感染　民眾抵京後須3天2檢

北京市昨日（10日）新增10宗本土感染，今日（11日）截至下午3時，當地再多14名感染者，均為隔離觀察人員。



據通報，新增的6名感染者均是中國傳媒大學的學生，其中2人為昨日通報核酸初篩陽性人員；北京化工大學昌平校區再多7名學生確診，臨床分型均為輕型。

位於海淀區的中央民族大學附屬中學，再多2名學生確診。他們昨日作為密切接觸者進行核酸檢測，報告結果為陽性，至今日診斷為確診病例，臨床分型均為輕型。

另一名感染者現居住於朝陽區崔各莊鄉京旺家園，前日（9日）曾前往確診者曾到訪的醫院就診，昨日作為同時空密切接觸者進行居家隔離，今日進行集中隔離，當日報告核酸檢測結果為陽性，診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

北京市政府新聞發言人徐和建提醒，進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，開展3天2檢（抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、抵京72小時內完成第二次核酸檢測），涉疫風險人員配合落實居家（居店）健康監測等防疫措施。

近日，北京連續出現多宗高校聚集性疫情，均為京外進返京人員引發。徐和建提醒，首都各高校要做好常態化疫情防控，做好返京返校、新生入校防疫工作，確保校園防疫安全。