三亞宣布實現「高質量」社會面清零　內地防疫再創新詞彙？

海南三亞的本土疫情持續逾一個月，經過一系列嚴格防控後，當地達至「清零」目標。但與內地早前常用的「社會面清零」不同的是，三亞今次稱實現了「高質量社會面清零」。



三亞發生疫情後，不少旅客滯留當地。（新華社）

據「三亞發布」消息，9月5日至8日，三亞已連續3輪核酸檢測未有檢出社會面新增感染者。經組織專家組綜合評估，三亞市實現高質量社會面清零目標。

但鑑於三亞仍存在疫情擴散和反彈風險，當局經綜合研判決定，9月9日、10日兩天全市範圍仍維持臨時性全域靜態管理；9月11日開始，按照分類分區有序放開的原則，逐步分片區取消臨時性靜態管理、恢復社會面活動。

值得注意的是，「高質量社會面清零」一詞引發了不少網民的關注：

「罵誰低質量呢」。



「牛啊牛啊，又學會新詞了」。



「高質量人類核酸城市​」。



「疫情這麼長時間，別的方面我不知道，但漢語言確實是取得了巨大進步」。



「我記得三亞政府之前好像說過，要實現8.12社會面清零，但是沒清成，直到現在，來了個高質量清零，這得有多高呢」。



9月5日至8日，三亞已連續3輪核酸檢測未有檢出社會面新增感染者。（新華社）

據報，三亞昨日（8日）新增4宗本土感染，均為無症狀感染者。自8月1日至9月8日，累計通報6592宗本土確診個案及9047宗本土無症狀感染者。