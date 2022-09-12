颱風「梅花」或登陸浙江沿海地區　江浙滬將迎強風雨天氣

颱風「梅花」昨（11日）凌晨加強為強颱風級。截至今日（12日）清晨5時，梅花位於台灣以東海面上，中心附近風力最大有15級，料今晚穿過琉球群島，或於周四（15日）在浙江東北部沿海地方登陸。



今日上午10時，中央氣象台繼續發布颱風藍色預警，預計梅花將以每小時5-10公里的速度向北偏西方向移動，強度緩慢減弱，將於今晚至明日（13日）凌晨穿過琉球群島後進入東海南部海面，逐漸向浙江東北部沿海靠近，並可能於周四登陸或擦過上述沿海地區。

梅花可能登陸或擦過浙江沿海地區。（中央氣象台）

受颱風影響，黃海南部海域、東海大部、台灣海峽、巴士海峽、釣魚島附近海域、浙閩交界沿海、江蘇東南等部沿海有6-7級大風，陣風8-9級；東海東南部海域和台灣以東的部分海域有8-11級大風，梅花中心經過的附近海面和地區的風力有12-15級，陣風可達16級。

江蘇東南部、上海、浙江東北部沿海、台灣島北部等地有中到大雨，其中部分地區有暴雨或大暴雨（100-150毫米）。

上海市氣象部門稱，受颱風影響，上海今明兩天會有強降水，雨量分布不均，局部地區有暴雨，並伴有雷電，周三（14日）至周五（16日）會有明顯風雨過程。