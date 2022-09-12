通關｜深圳健康驛站預約名額減至1000個　人文關懷僅受理3類

今年7月，內地放寬入境隔離措施，深圳灣口岸配額增至每日2000個，並增設「人文關懷通關名額」讓8類特殊人士，由香港過關到深圳。

惟深圳「健康驛站」檢疫酒店預約名額系統顯示，相關預約名額連日減少，至今日（12日）更減至每日僅1000個。



由香港經深圳灣口岸入境的人士，必須透過「搖號」獲取深圳健康驛站的檢疫名額。然而，檢疫名額由9月8日逐步減少，由原本的2000個逐步減至1800個，至今日更減至1000個。而讓8類特殊人士申請的「人文關懷通關名額」，目前只處理當中3類。

通關︱深圳驛站名額削半 人文關愛停受理5類 黃國料因疫制宜

8月9日，工聯會立法會議員黃國在電台節目表示，近日深圳及香港疫情升溫，內地防控疫情嚴謹，估計深圳因應疫情而減少「健康驛站」，但相信只屬短期措施，待疫情緩和後會逐步恢復正常。

黃國。（資料圖片）

深圳早前增設「人文關懷通關名額」，讓8類特殊人士由香港過關到深圳，包括70歲或以上長者、在港無監護人的14歲或以下兒童、孕婦及其陪護人員、患有基礎性疾病或重病，不適合集中隔離人士、擬由港入境深圳目前仍滯留香港超過5日及以上的國外留學生、直系親屬近期病危（去世）人士、需要參加法庭開庭人士，以及要參加重要考試的人士。

黃國提到，目前供8類特殊人士申請的「人文關懷通關名額」，據了解只處理當中3類，分別是「直系親屬近期病危或去世」、「需要參加法庭開庭人員」及「參加重要考試人員」。