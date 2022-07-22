現時入境內地隔離「7+3」　中疾控透露正研究可否再縮短

內地上個月調整入境隔離管控時間，將原本的「14+7」縮短為「7+3」。近日，官方再釋出或會進一步縮短隔離周期的訊號。



現時本港入境內地需隔離「7+3」，圖為深圳灣口岸檢測登記處。（余俊亮攝）

6月28日，國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，其中提到將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14+7」調整為「7+3」。

深圳、珠海、廣州、成都等地均證實，已於相關政策發布後的首日或翌日開始實施，現時由香港入境內地的隔離管控時間亦較早前縮短了一半。

在周四（21日）舉行的國務院聯防聯控記者會上，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍透露，將不斷收集梳理各地根據第九版防控方案總體措施要求，在疫情處置出現的新問題和新難點，比如，「各類風險人員的隔離管控週期與方式，是否可進一步縮短。」

有言論表示內地在縮短入境隔離時間後，本土疫情開始升溫。（新華社）

王麗萍又說，還將對如何更快速有效開展跨區域風險人員協查，以盡可能降低疫情跨區域傳播的風險，以及各地是否可根據每起疫情具體流調與風險研判結果，對低風險區範圍進行更為精準的劃定等進行分析研究，收集相關數據，力爭將疫情防控對經濟社會發展和群眾生活的影響降至最低。

此外，有言論表示內地在縮短入境隔離時間後，本土疫情開始升溫，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，相關調整是根據Omicron變異株的流行特點對防控措施的進一步優化，不會增加疫情傳播的風險，是精準防控的體現。