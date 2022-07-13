公安部：全力落實中央惠港政策　完善便利居民通關

公安部日前召開會議，強調要力落實中央惠港惠澳政策，完善便利居民通關、車輛來往、證件辦理以及在內地學習、就業、生活的政策措施。



公安部召開會議，學習習近平「七一」重要講話精神。（聯合採訪／美聯社）

周一（11日），公安部黨委書記、部長王小洪主持召開黨委擴大會議，學習中共總書記、國家主席習近平「七一」重要講話精神，研究貫徹落實意見。

會議指出，要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，胸懷兩個大局、牢記「國之大者」，充分發揮公安機關職能作用，堅決維護國家安全和港澳長治久安，確保「一國兩制」事業行穩致遠。

會議強調，要充分認識維護好、落實好中央對港澳全面管治權的重大意義，增強憂患意識，樹立底線思維，嚴厲打擊懲治各種分裂顛覆滲透破壞活動，堅決維護國家主權、安全、發展利益。要繼續堅定支持香港警隊等紀律部隊發揮主體主責作用，不斷鞏固香港社會面平穩向好局面。

公安部強調，要繼續堅定支持香港警隊等紀律部隊發揮主體主責作用，不斷鞏固香港社會面平穩向好局面。。(張浩維攝)

會議要求，要全力落實中央惠港惠澳政策，完善便利居民通關、車輛來往、證件辦理以及在內地學習、就業、生活的政策措施，進一步提升港澳居民融入感、獲得感、幸福感。要支持配合香港特區新一屆政府有關工作，助力解決一些與港澳市民利益息息相關的深層次問題，促進港澳社會事業發展進步。