北京疫情｜中國傳媒大學4天內28人受染　逾600人被緊急轉運

位於北京、被譽為「中國信息傳播教育的最高學府」的中國傳媒大學近日爆疫而需實行應急封閉管理，昨日（12日）再增14名新冠肺炎病毒感染者，包括13名在校學生和1名後勤服務人員。據悉，4天內，涉及該校的感染者已報告28宗，多達600餘人被緊急轉運。對於學校的應對，有學生表示肯定，認為校方已經很努力了，保障也到位。



校內一名本科生表示，校內判定了很多密切接觸者，許多同學、老師都已被轉運隔離，現時除了每日做核酸檢測外，她都不會出門，飲食全靠工作人員把隔離餐送到房門口。而自從本月3日返校後，她就沒有出過校門，中秋假期結束後她仍繼續在宿舍上網課。另外，一名該校老師透露，自己已從家中被轉運至隔離點；另一名在校內宿舍居住的學生則表示，住在對面的一名同學也被轉運，至於隔離點的環境還不錯。

截至昨日下午，該校23號樓、36號樓、55號樓被劃為高風險區，北苑餐廳、40號樓、南苑餐廳、22號樓被劃為中風險區。據學生指，現時只有一個食堂供應全校的飲食，「師傅、阿姨們也都辛苦了」。

實行應急封閉管理後，學校組建了志願服務隊給在宿舍的同學們運送食物和物資，確保學生的正常生活。（中國傳媒大學學工部微信公眾號）

今次校園疫情緣於一名中國傳媒大學學生本月4日乘坐CZ5614航班抵京，5日入校後未出校，9日就診並在當日報告核酸檢測結果為陽性。據中國傳媒大學黨委副書記李眾日前介紹，涉疫學生所在的36號樓共有488名學生入住，10日凌晨，36號樓的學生、19名教師、5名後勤員工已全部完成轉運。11日，又有151名師生被陸續轉運至集中隔離點。

而近期爆疫的高校並不止一家，市疾控中心副主任劉曉峰昨日通報，北京三所學校的聚集性疫情累計報告感染者96宗，北京化工大學昌平校區聚集性疫情和中央民族大學附屬中學聚集性疫情平穩，處於收尾階段，中國傳媒大學聚集性疫情總體可控。